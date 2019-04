La nueva vida de Lety Hilton, la estrambótica pretendienta de 'QQCCMH' que estaba enamorada de Ibiza Ecoteuve.es 24/04/2019 - 11:37 0 Comentarios

Fue una de las protagonistas de la tercera edición por sus célebres frases sobre la fiesta

Una de las grandes protagonistas de la tercera edición de ¿Quién quiere casarse con mi hijo? que emitió Cuatro fue Lety Hilton. La pretendienta más tróspida es recordada por su fervor a la fiesta de Ibiza, de hecho, situó a la ciudad balear como capital de Argentina.

Ella, sin embargo, restó importancia a su error geográfico dejando claras cuáles son sus prioridades: "¿De qué sirve saberse la capital de Argentina si luego no sabes hacerte el moño o pintarte la raya del ojo?".

El moño era otro de sus elementos más característicos. Sin embargo, desde su paso por Cámbiame VIP, Lety se soltó la melena y se pasó del pelirrojo al rubio. "Yo antes era pija, pero fui a un after y se me cayeron las perlas", dijo en el programa. Lo que no ha cambiado en sus fotos, es la pose con morritos.

Cuando salió de QQCMH, Lety Hilton empezó a dar bolos en las discotecas de toda España con Sergi, otro compañero de edición. En la actualidad, la ibicenca sigue en el mundo de la noche al trabajar como camarera en un bar de Madrid. Eso sí, la discoteca SPACE, siempre será su referencia.