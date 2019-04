Samanta Villar se pasea desnuda por Barcelona en su último reto en Cuatro Ecoteuve.es 24/04/2019 - 11:37 0 Comentarios

La presentadora experimentó en primera persona lo que se siente al 'ser diferente'

Samanta Villar quiso poner este martes el foco en la gente extravagante. A lo largo de su trayectoria televisiva, la presentadora ha conocido a personas de todo tipo, pero no ha sido hasta ahora cuando ha podido vivir en primera persona qué se siente al salirse de la norma.

Para ello, Villar se puso en manos de Chaoko, una influencer conocida en todo el mundo por su excéntrico estilismo. La joven la convirtió en una "Lolita Gótica" para que saliera a la calle sin ropa, únicamente oculta por el bodypaiting que ella misma le había realizado. "Prepárate, prepárate para las miradas, te van a juzgar", le advirtió.

Lea también: El esperado regreso de Samanta Villar a Cuatro: "Hace décadas que no entro a un hombre"

"He conocido a gente con tanta fuerza interior que me he picado. Quiero ponerme a prueba yo misma. Soy capaz de hacer algo que no creería que haría en mi vida", aseguró la reportera antes de exhibirse por el centro de Barcelona. "¡En mi vida creía yo que caminaría en 'bolas' por Las Ramblas!", exclamó Samanta Villar, que culminó el programa con una reflexión.

Samanta, tras desnudarse: "Estoy impactada"

"Estoy muy impactada por toda la gente que decide llevar un aspecto estrafalario, poco convencional, extravagante... creo que requiere de una libertad, de una desinhibición y una fortaleza admirables. Y sin embargo, la mayoría de las veces, nos reímos de esa gente. No son unos frikis, son muy poderosos. Ahora mismo me parecen seres superiores", concluyó.