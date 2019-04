Laly, expulsada de 'Masterchef' tras la sucia jugarreta de Carlos: "Soy un poquito tramposo" Ecoteuve.es 24/04/2019 - 10:47 0 Comentarios

El concursante engañó a su compañera para que cometiera un grave error

El Debate Decisivo de Atresmedia entre los cuatro principales candidatos a las elecciones generales del próximo 28 de abril hizo que media España se 'olvidara' de Masterchef. El talent culinario de La 1 se desplomó en su cuarta entrega hasta un 9,6% de share -mínimo de la edición- en una gala que estuvo cargada de polémica.

La noche terminó con la expulsión de Laly, una de las concursantes más queridas, y el enfrentamiento abierto entre varios de los aspirantes del programa. La argentina fue la mejor de la primera prueba en la que tenían que cocinar un pichón relleno de puerro, hongos y foie. Sin embargo, como capitana, llevó a su grupo (el rojo) a la prueba de eliminación tras su desastre en el reto por equipo en exteriores celebrado en Úbeda (Jaén).

Allí, Jordi Cruz se vio obligado a cancelar uno de los platos por posible riesgo de salud en los comensales: "Yo tengo un amiguito que se llama salmonelosis que si no cocinamos el huevo podemos intoxicar a alguien. Cancelamos el helado", afirmó el juez que alertó del mal estado en el que había quedado el huevo tras una mala cocción.

Finalmente, Laly, Carlos, Marcos, Teresa, Natalia y Gloria fueron los aspirantes que se jugaron la expulsión en la última prueba celebrada en las cocinas del programa. Los jueces dieron la oportunidad a Laly de salvar a alguno de sus compañeros (incluida ella misma) y eligió a Gloria "como regalo a sus hijos". Los otros concursantes se enfrentaron entre sí en un reto en el que iban luchando entre ellos en forma de duelos.

Fue entonces cuando se produjo la polémica ronda entre Carlos y Laly en la cual el empresario no dudó en hacerle a su compañera una sucia jugarreta (tal y como él mismo reconoció) para que fracasara en la elaboración de su plato. El sevillano engañó a la argentina para que abriera el horno en más de una ocasión provocando que se ralentizara el proceso de cocción y no le diera tiempo a terminarlo.

Así fue la sucia jugarreta de Carlos en Masterchef

"Yo estoy jugando mis cartas. Laly me está preguntando cómo va el horno. Y el horno... Digo yo que va mal, cuando va bien. Lo que pasa es que como yo soy un poquito tramposo en el juego y ella se me había adelantado... Pues ahí te vas a quedar y para delante", confesó Carlos en uno de sus totales a cámara. Laly se enfrentó a Marcos en su último duelo, que volvió a perder convirtiéndose en la nueva expulsada del talent.

Marcos, al escuchar el veredicto de los jueces se tiró de rodillas al suelo envuelto en unas lágrimas que contagió al resto de concursantes que se encontraban en las galerías. Y es que para muchos, Laly era uno de los pilares del grupo. "No pasa nada", les decía la argentina para animarles.

"Me voy muy contenta con lo que he aprendido, que es lo que yo quería: Venir, cocinar y crear unos vínculos con todos los que están ahí arriba y llevarme lo lindo de este concurso, que creo que me lo llevo", concluyó Laly antes de colgar su delantal y despedirse de sus compañeros.