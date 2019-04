Un hombre de 92 años y una mujer de 87 viven la cita más tierna de 'First Dates': "El amor es maravilloso" Ecoteuve.es 23/04/2019 - 16:03 0 Comentarios

"Has despertado en mí algo que pensaba que había muerto", dijo Alejandro a Estrella

El amor no tiene edad y First Dates lo demuestra a diario, aunque este lunes lo hizo de manera especial con una cita entre dos ancianos de 92 y 87 años que se convirtió en una de las más tiernas que se recuerdan en el programa de Cuatro.

"A mis 92 años aún siento amor, pero de cintura para arriba", dijo Alejandro a su llegada al famoso restaurante que regenta Carlos Sobera. "El sexo dura un momento y luego se acaba. El amor es para toda la vida, por eso es maravilloso", comentó. "Estoy buscando una compañera para amarnos".

La cita de Alejandro fue Estrella, una señora de 87 años que se animó a participar en el programa después de sufrir un ictus que no le dejó ninguna secuela. "Es maravillosa. No me merezco tanto", dijo Alejandro cuando vio a su chica aparecer por la puerta.

La cita de Alejandro y Estrella fue sobre ruedas y desde el principio se pudo comprobar cómo congeniaban. "Ella sabe escuchar y sabe hablar. Coincidimos en todo", comentó antes de relatar que su esposa había fallecido tras años cuidándola por tener una invalidez. "Si estuvo con ella es porque la adoraba y eso dice mucho de la persona", comentó Alejandra.

La despedida de la pareja fue de lo más amorosa y ambos se dieron una segunda oportunidad sin pensarlo. "Nunca pensé que el amor volvería a mí. Pero ha llegado. Me emociono. Te quiero", dijo Alejandro. "Has despertado en mí algo que pensaba que había muerto", añadió.

"Yo también he congeniado contigo, eres una bellísima persona", apuntó Estrella. "Quiero otra cita porque ésta ha sido muy corta", terminó antes de despedirse con un beso.