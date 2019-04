'El Cejas' estrena canción en 'Got Talent' y Risto lo deja fuera de la final con un misterioso mensaje Ecoteuve.es 23/04/2019 - 13:48 0 Comentarios

El publicista le dio las gracias al concursante por el gesto que tuvo con su hijo

Got Talent celebró este lunes su cuarta y última semifinal en Telecinco. La velada estuvo cargada de emociones con la elección de los últimos tres concursantes que conseguían el pase a la gran final que tendrá lugar el próximo lunes en la cadena. Sin embargo, de lo que todo el mundo estaba pendiente era del esperado reencuentro entre Risto Mejide y El Cejas, uno de los participantes más polémicos de la edición.

El joven, que logró convertirse en viral durante las audiciones con su tema 'Dembow del pin pin' volvió a subirse al escenario del talent con una canción inédita compuesta por él mismo. El Cejas se presentó ante el jurado sin camiseta, con un enorme abrigo de peluche rosa y dedicando varios dardos a Risto Mejide, su principal detractor, en la letra de su nuevo tema.

"Mira Risto, no te malentones, que toda España ya se sabe mis canciones. No te malentones, que si te pillo te pego palizones", le soltó el youtuber cuyo verdadero nombre es Diego. Tras acabar su actuación, El Cejas se acercó a la mesa del jurado y le regaló a Risto una camiseta que ponía 'Como te pongas tontito, castañazo que te llevas': "Tengo otra para que se la dejes a tu novia para que me haga una historia de Instagram. Como es influencer, así me hace promo a la marca", afirmó logrando sacar una sonrisa al catalán.

Fue entonces cuando Risto sorprendió a todos al dedicarle un misterioso y cariñoso comentario al concursante: "Tenía apuntada una valoración para tu actuación, pero me has demostrado que por encima del personaje está la persona. Hoy has hecho algo muy importante para la persona más importante para mí, que es mi hijo", le dijo el publicista.

El gesto de El Cejas con el hijo de Risto Mejide

"Como respuesta a eso te voy a demostrar que por encima del jurado está el padre, así que gracias", añadió antes de que los espectadores del programa especularan con que El Cejas pudo sacarse una foto o tener un gesto hacia su hijo, que estuvo presente en Telecinco durante la semifinal, tal y como el propio Risto atestiguó en sus redes sociales. Otros teorizaron con que el pequeño pudo ser uno de los bailarines que salió junto a El Cejas al escenario.

No obstante, pese a este acercamiento, Risto Mejide terminó siendo la persona encargada de 'sentenciar' al cantante dejándolo fuera de la final. En el momento de la votación decisiva, el juez se decantó por otro de los concursantes: "Creo, sinceramente, que la valentía se demuestra en estos momentos... Me arriesgo a echarme encima a media España pero doy mi voto a Arturo Fajardo", sentenció consumando la expulsión del youtuber.