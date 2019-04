La ejemplar cita en 'First Dates' entre dos jóvenes con síndrome de asperger: "Me he enamorado de ella" Ecoteuve.es 23/04/2019 - 12:33 0 Comentarios

Álvaro y Mónica rompieron barreras en su encuentro en el dating de Cuatro

First Dates ha vuelto a dar un ejemplo de visibilidad al celebrar una cita a ciegas entre dos jóvenes con síndrome de asperger. Álvaro y Mónica acudieron al dating show, que este lunes cumplió tres años en Cuatro, en busca de una persona "con la que compartir un montón de cosas" y así demostrar a los espectadores que el amor no conoce barreras.

Ella, de 20 años, comenzó explicando a Carlos Sobera en qué consiste exactamente su trastorno. "Se tiene sus obsesiones, que se pueden controlar yendo a terapia, pero se piensa diferente...", aseguró Mónica, que esperaba encontrar en el programa una persona "que fuera de Sevilla, que le gusten las investigaciones paranormales y que sea sensitivo".

Álvaro, de 21 años, entró en el restaurante mostrándose encantado con su cita ("me gustan altas, delgadas y con el pelo largo", dijo). "Yo cuando lo vi entrar ya sabía que tenía asperger. Por la cara y la forma de hablar", aseguró Mónica antes de comprobar que él también estaba interesado en los fenómenos paranormales. Además, desveló que una de sus aficiones era hacer maquetas. Así, le regaló a ella una sobre su pueblo en Jerez.

Mónica fue la encargada de llevar las riendas de la conversación y sorprendió a Álvaro al reconocer que le encantaría irse a vivir a Andalucía. "Si me casara con él, me gustaría ir de luna de miel a Venecia o Hawái", aseguró ella antes de que los dos coincidieran también en su gusto por el cine de comedia.

Tal fue la química entre ambos, que en el momento de tomar la decisión, los dos se mostraron de acuerdo en tener una segunda cita con el otro. "Es muy guapa, muy simpática y me he enamorado de ella", afirmó el chico antes de que First Dates desvelara en sus créditos que Álvaro y Mónica decidieron continuar con su relación fuera del programa. La pareja envió una romántica foto para demostrarlo.