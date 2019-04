La tarde más dura de Terelu en 'Sálvame': se va del plató llorando y amenaza con irse para siempre Ecoteuve.es 22/04/2019 - 19:16 0 Comentarios

La colaboradora ha estallado tras las acusaciones de sus compañeros a Carmen Borrego tras el tartazo de Payasín

El tartazo de Payasín a Carmen Borrego sigue siendo lo más comentado en Sálvame. Este lunes, Terelu ha plantado cara a sus compañeros en su vuelta al plató tras sus vacaciones de Semana Santa. La colaboradora no ha querido ver las imágenes del momento protagonizado por su hermana en Sálvame Okupa.

"No he visto las imágenes y no quiero verlas. El director sabe que no las quiero ver. Estoy en el derecho de ver lo que considere. No quiero ver algo que me puede hacer daño", ha dicho muy enfadada.

"Tengo mucho recorrido profesional por detrás, aunque haya personas que no lo sepan, se les olvide o no les interese saberlo... He sufrido cosas que desgraciadamente han sufrido muchas personas, pero yo también. Ahora quiero decidir por lo que sufrir o evitar lo que esté mi mano", ha dicho provocando el enfado de Belén Esteban, que ha reivindicado que "todos somos iguales".

Terelu rompe a llorar y se va del plató de 'Sálvame'

Una acusación de Lydia Lozano ha acabado agotando la paciencia de Terelu que, de repente, se ha levantado de su silla mientras se quitaba el micrófono y rompía a llorar. "¿Cuál es el delito que ha cometido?", preguntaba al director Alberto Díaz. ¿Hay que reventar a la gente? No quiero participar en eso porque a quien se está reventando es a mi hermana, Alberto. Sé que a ti te da igual, pero a mí no porque es mi hermana".

"Me voy, me quiero ir ya para toda la vida", seguía diciendo Terelu a lágrima viva que pedía que le respetaran su intimidad. Después, Kiko Hernández ha salido a la carrera de la colaboradora por los pasillos de Telecinco, aunque sin conseguir que regresara al plató: "Terelu ha dicho que abandona el programa para siempre".