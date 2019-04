'First Dates' en cifras: 4.000 citas, 6 bodas, 4 bebés y el plato de comida que más piden los solteros Ecoteuve.es 22/04/2019 - 16:03 0 Comentarios

El programa de Cuatro cumple tres años de vida convertido en un pilar de la cadena

Se han celebrado más de 4.000 citas, 24 peticiones de mano, 6 bodas y han nacido 4 bebés

Más de 4.000 citas, 24 peticiones de mano, 6 bodas y 4 bebés. Las cifras de First Dates hablan por sí solas cuando el programa cumple 3 años de vida en Cuatro. Para celebrar esta efeméride, la cadena ha preparado una semana con entregas muy especiales.

El lunes el programa rendirá homenaje a parejas que se conocieron en el restaurante y siguen viviendo su amor como el primer día; el martes, un jubilado que ha superado importantes reveses en la vida buscará el amor como si fuera la primera vez y con la alegría de vivir que le caracteriza; el miércoles habrá un 'Obsevatorio del Amor' protagonizado por dos personas mayores que vendrán acompañados de su hija y su nieta, respectivamente; y el jueves, como colofón de los fastos del tercer aniversario, ofrecerá una entrega titulada 'Te vi y me enamoré', en la que todas las parejas participantes tienen algo en común: uno de ellos ha llamado para conocer a otra persona que vieron previamente en el programa.

Lea también: El suspenso de un comensal de 'First Dates' en ortografía: "Me has dejado mal delante de toda España"

Sobera: "Me he sorprendido con todo tipo de formas de pensar"

"Estos tres años han sido una absoluta maravilla. He tenido el placer de conocer a gente increíble buscando el amor y dando lo mejor de sí mismos. Y me he sorprendido con todo tipo de formas de pensar y de vivir que siempre me han enseñado algo: que fueran del tipo que fueran todos tenían una cosa en común: han sido personas abiertas, generosas, empáticas y que, sobre todo, buscaban el amor", explica Carlos Sobera.

"Está siendo muy bonito formar parte del origen de muchas relaciones y de momentos que mucha gente jamás va a olvidar. Me emociona pensar que somos parte del origen de muchas parejas y de muchas historias de amor, cuenta Lidia Torrent, la camarera más popular del programa.

"Estos tres años han sido maravillosos, nos han cambiado la vida a muchas personas. No sólo a los/las más de 9.000 solteros/as que han pasado por el programa, a los que tenemos tanto que agradecer por su generosidad y por dejarnos todos los días asomarnos a algo tan íntimo como es una cita. También ha cambiado la vida de todos los miembros del equipo", explica Yolanda Martín Campayo, productora ejecutiva de Warner Bros y cerebro del programa en España.

Las mareantes cifras de 'First Dates'

Durante sus tres años de vida, First Dates acumula una media de 7,6% de share y 1.315.000 espectadores. Es uno de los programas más potentes del canal, muy por encima de su media.

Desde su estreno, más de 9.000 solteros han pasado por el restaurante. El 50% de parejas se han dicho que sí.

El 98% de los solteros que no. El programa ha otorgado una especial importancia a las citas de inclusión con parejas que han tenido síndrome de Down, sordera, ceguera o autismo, entre otras circunstancias.

First Dates ha sido escenario de citas entre personas con distintas orientaciones sexuales: heterosexuales, gays, asexuales, intersexuales, transexuales y practicantes del poliamor. Más de 40 celebrities, como Ana Obregón, Pocholo o Carmen Lomana, han pasado por el restaurante, que ha acogido 50 actuaciones musicales. Entre las más recordadas, destacan las de Maluma y Becky G.

Los platos más demandados han sido el tartar de atún, el pulpo y los spaghetti entre los comensales más jóvenes. El postre preferido ha sido el coulant de chocolate y el cocktail más solicitado, el célebre mojito de Matías.

Tres de cada cinco parejas han visitado los rincones más íntimos del restaurante, como la terraza, el reservado y el fotomatón, donde se han realizado más de 7.000 fotos.