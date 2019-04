La nueva vida de Carlos Blanco, el niño superdotado que impactó en 'Crónicas Marcianas' Ecoteuve.es 22/04/2019 - 14:42 0 Comentarios

El joven erudito, ahora de 33 años, lleva varios años alejado de la televisión

Carlos Blanco se dio conocer a finales de los 90, con tan solo 12 años, gracias a sus sorprendentes intervenciones en Crónicas Marcianas. Sardá presentó al joven como un erudito de las ciencias y las matemáticas que terminó dejando boquiabiertos a los espectadores. Años más tarde, el joven participaría también en otros programas como El Gran Quiz o 20P en Cuatro.

Sin embargo, desde entonces, Carlos Blanco se ha mantenido lejos de la televisión. El joven, ahora todo un adulto de 33 años, ha explicado a LOC que desde los 20 tiene las carreras de Filosofía, Química y Teología, además de dos doctorados.

Además, Blanco ha confesado cómo vivió su salto a la fama y su periplo por el late night de Telecinco: "Reconozco que algunas partes del programa no me gustaban, pero mi sección se respetó y pude hablar de temas muy teóricos, abstractos e intelectuales", afirma el filósofo, que acudía al espacio una vez a la semana. "Hubo una relación muy cordial", asegura el erudito, que reconoce que siempre le trataron muy bien en Telecinco.

"Lo viví como una actividad más", recuerda Blanco antes de recitar de memoria el complicado horario al que se enfrentaba en aquella época. "Iba a clase de egipcio los martes, a árabe los miércoles y los jueves a Crónicas marcianas", declara el profesor, que resta importancia a su 160 de cociente intelectual.

"No dice mucho. Es muy relativo [...] Las medidas pueden variar según el tipo de test y la etapa de la vida en la que te lo hagan. Si no estimulas la mente, se queda estancado", afirma Blanco, que repasa los idiomas que controla: "Inglés, francés, alemán, italiano y ruso. Luego el árabe se me ha olvidado bastante. También estudié egipcio, copto, latín, griego, hebreo y algunas lenguas cretenses, como el minoico", enumera.

¿Le han ofrecido dar el salto a la política?

Carlos Blanco confiesa por último que le han tentado "muchas veces" de varios partidos políticos: "He conocido gente del PSOE, del PP, de Ciudadanos... Fundamentalmente, de esos tres. Como nunca me iba a sentir satisfecho con esos partidos, porque puedo aceptar unas cosas pero no iba a aceptar otras, pues entonces prefiero mantenerme al margen", sentencia.