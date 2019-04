La confesión más "loca" de 'First Dates': "Me hice un piercing en el pene y la primera en verlo fue mi madre" Ecoteuve.es 22/04/2019 - 12:14 0 Comentarios

Jorge y Karol desvelaron los sitios más raros donde han tenido sexo: el cine y la Iglesia

El restaurante del amor de Carlos Sobera en First Dates no ha cerrado durante las vacaciones de Semana Santa. Este sábado, el dating de Cuatro recibía la visita de nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Y de entre todas las citas que se produjeron, destacó la de Jorge y Karol.

Ella, natural de Colombia, se definió como atrevida, emprendedora y segura de sí misma que esperaba encontrar lo mismo en su cita. Él, por su parte, llegó al programa en busca de "lo que surja", ya que es todo un 'aventurero' al que le encanta el riesgo. Tanto es así, que no tuvo reparos en confesar la mayor barbaridad que ha hecho en su vida.

"Me encantan las locuras, una de ellas es hacerme un piercing en el pene. Es algo que nunca olvidaré. Me lo hice con dos amigos y a la primera que se lo enseñé fue a mi madre, me quería matar y echar de casa", reconoció entre risas ante las cámaras antes de demostrar una gran complicidad con su cita durante toda la velada.

Él tuvo sexo en el cine y ella en la Iglesia

La conexión entre ambos fue evidente y enseguida comenzaron a hablar de sexo. Para Karol, este asunto era muy importante y quiso sorprender a Jorge con una pregunta directa: "¿Cuáles son los lugares más extraños donde lo has hecho?", le planteó. Jorge confesó que había mantenido relaciones sexuales en un cine y ella en una Iglesia.

Finalmente, la decisión final sorprendió a todos. A pesar de la buena química que mantuvieron y de incluso darse algún beso durante la cita, Karol dejó a cuadros a Jorge al confesar que no quería un segundo encuentro con él: "No tendría una segunda cita porque no eres mi prototipo de hombre, estaba buscando una persona distinta físicamente y alguien más serio", aseguró.