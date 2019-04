Abascal entra en la cocina de Susanna Griso: "¿Hoy no has venido armado, no?" Ecoteuve.es 22/04/2019 - 12:12 0 Comentarios

El candidato de VOX inaugura la ronda de entrevistas en casa de la presentadora de 'Espejo Público'

Abascal se muestra partidario a cambiar el himno de España por 'El novio de la muerte'

La campaña electoral ha entrado en su fase decisiva ante las Elecciones Generales del próximo domingo 28. Por ello, durante toda esta semana, Susanna Griso invita a tomarse un café en su casa a los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno. Santiago Abascal ha sido el primero este lunes.

La presentadora ha hablado con el líder de VOX sobre los temas más polémicos de su programa electoral en su cocina impoluta. Sobre la mesa, unos platos de ibéricos. "No me tomaría un café con Pablo Iglesias", ha empezado diciendo Abascal en Espejo Público. "Representa para mí justo todo lo contrario de lo que yo pienso y pone en cuestión las cosas que para mí no se pueden poner en cuestión que es la unidad de mi país y la libertad".

Después, ha entrado en juego uno de los puntos calientes: el tema de las armas. "¿Hoy no has venido armado, no llevas un arma encima, no?", le ha preguntado Griso a lo que el político ha negado: "Desde que voy protegido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no lo considero necesario". "Ya lo llevan por ti", ha espetado la entrevistadora.

Sobre esto, ha dicho que en su partido "están preocupados con cierta inseguridad en el ámbito de la seguridad" y por eso defiende que "los españoles tienen derecho a defenderse en su casa y hay mucha gente que tiene derecho a tener armas".

¿Pondría Abascal el himno nacional en los colegios?

Aunque Santiago Abascal ha hablado sobre Cataluña y el derecho a la vida, no ha sido lo más llamativo. "¿Tú obligarías a cantar el himno nacional en las escuelas todas las mañanas?", ha preguntado Griso. "Vox no es un partido partidario de obligar", ha respondido haciendo alusión a que como el himno no tiene letra, habría que cambiarla por otra.

"El novio de la muerte gusta a muchísimo españoles. Es bueno tener una canción que nos haga sentirnos juntos y emocionarnos juntos", ha dicho afirmando que no es una propuesta "en firme". Sobre la mili obligatoria, ha reconocido lo siguiente: "Hay que plantearse algún tipo de servicio público, puede ser militar, social, pero es importante porque vivimos en una sociedad que solo habla de derecho y también tenemos obligaciones".