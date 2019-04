María Patiño riñe a un reportero de 'Socialité' por su metedura de pata: "Te has colado compañero" Ecoteuve.es 12:05 - 21/04/2019 0 Comentarios

El reportero del programa afirmó unas declaraciones que no eran ciertas acerca de Isabel Pantoja

Socialité se desplazó hasta el aeropuerto de Madrid para presenciar la marcha de los concursantes de Supervivientes a Honduras. Entre ellos, Isabel Pantoja, el reportero que cubría esa información aseguró que la cantante había preguntado por la Sala VIP nada más llegar a la terminal.

Los concursantes de Supervivientes pusieron rumbo hacia Honduras. Y el programa de María Patiño no se quiso perder la oportunidad de despedirse de ellos. Jorge Moreno, un reportero de Socialité dio toda la información al respecto, pero metió la pata al dar a entender que Pantoja gozaba de un trato de favor.

"Ha sido pisar el aeropuerto y preguntar por la Sala VIP. Esta señora es lo que te dije ayer no sabe dónde se mete y se piensa que se va a un resort", explicó el reportero. Pero la presentadora insistió en darle una oportunidad a la tonadillera.

Tras las explicaciones y el vídeo donde se explicó las "exigencias" de la cantante, María Patiño dio un tirón de orejas al reportero: "He recibido un mensaje de Las Mellis y me han dicho que a todos los concursantes de Supervivientes los llevan a la sala VIP. O sea, que te has colado compañero".