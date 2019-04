Lluvia de críticas al programa de Emma García ('Viva la vida') por entrevistar al padre de Julen

Emma García entrevistó a José, el padre del pequeño Julen, en su programa Viva la vida. Numerosos espectadores criticaron el comportamiento del espacio por el trato televisivo que dieron a los padres del pequeño durante el directo.

"Pendientes de la entrevista al padre de Julen, ¿ha sido una semana complicada para ellos, verdad?", preguntó Emma García a los colaboradores de la mesa de actualidad del programa donde hablan sobre las noticias con más repercusión.

La presentadora mientras iba sentándose a la mesa iba explicando que los padres de Julen habían recibido los resultados definitivos del informe forense y el espacio quería saber cómo se sentían. "Han sido semanas difíciles", le preguntó Emma nada más comenzar la entrevista.

José, afligido y respondiendo solamente con monosílabos no podía seguir hablando fluidamente y Emma optó por mostrar un vídeo contando la historia desde el principio. José iba escuchando a la vez que los telespectadores la información que daban sobre su hijo.

Visiblemente afectado, el padre quiso seguir con la entrevista contestando a las preguntas de Emma García. Todo lo que se vio llevó a que diversos usuarios en Twitter vertieran su opinión acerca del trato del programa.

De verdad que poca vergüenza que tenéis ,y tú te haces llamar periodista @EmmaGarciaWeb ? Menudas preguntas ...pues como quieres que esté? Ha sido lamentable tu entrevista y creo que tendrías que haberla cortado. No le salían ni las palabras y tú no sabías ni que decirle,patética

Lo que habéis hecho con el padre de Julen, no se hace. No todo vale por rascar un poco de audiencia, que ojalá sea aún más baja de lo normal #feos

#VivaLaVida186 pero que hace ahí el padre de Julen? Como pueden poner esos vídeos? Si me duele a mi. No tienen alguien que de su versión y no aparecer ? Yo no podría ????????