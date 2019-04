La entrevista más dura de Karina en 'Sábado Deluxe': abandona el plató entre lágrimas Ecoteuve.es 11:09 - 21/04/2019 0 Comentarios

La cantante fue al programa para presentar su canción, pero el ambiente se tenso a raíz de Juan Miguel

Karina acudió a Sábado Deluxe para presentar su nueva canción, pero lo que no imagino durante su visita es que fuera a abandonar el plató entre lágrimas cuando le preguntarían por Juan Miguel, expareja y exconcursante de GH DÚO.

"Cuando Juan Miguel entra a un reality Mediaset siempre me llaman a mí. Yo quisiera dejar claro a todos vosotros que cuando entre Juan Miguel no me llaméis", dijo encarecidamente Karina. Una declaración que hizo explotar la tensión que había en plató entre la invitada y los colaboradores.

"¡Qué poca vergüenza!, se esuchó decir a Lydia Lozano para inmediatamente después lanzarse los demás compañeros a regañar a la invitada. "Has dado unos titulares muy fuertes de Juan Miguel", recriminó duramente Sergi Ferri a Karina.

Para los colaboradores de Deluxe la cantante habría soltado la "artillería pesada" en una entrevista previa a la que le iban a hacer en plató hablando mal de su expareja. Lydia Lozano visiblemente enfadada por la actitud de Karina por no querer hablar de Juan Miguel le dedicó unas palabras que no le gustaron nada a Karina.

Karina ante sus hirientes palabras decidió abandonar el plató pidiendo al programa que no la pagasen. "Yo no utilizo a Juan Miguel, no tengo un buen recuerdo pero le deseo éxito, que gane mucho dinero y que sea muy feliz", dijo a María Patiño entre bastidores antes de entrar al plató.

Tras varios intentos para que finalmente se sentara en plató, le preguntaron sobre el bautizo de su nieto en el que no hizo ninguna aportación económica, según afirman los colaboradores. Karina no pudo más y terminó por abandonar el plató entre lágrimas y sollozos: "Me quiero ir a casa", repitió varias veces frente a la puerta del plató del progama.