El suspenso de un comensal de 'First Dates' en ortografía: "Me has dejado mal delante de toda España" Ecoteuve.es 12:46 - 20/04/2019 0 Comentarios

Elsa le hizo un 'test de ortografía' a Domingo para comprobar si verdaderamente decía la verdad

Las conversaciones que llevan a cabo los comensales de First Dates durante su cita suelen ser de lo más dispares. Domingo y Elsa protagonizaron un test en directo con suspenso incluido sobre la ortografía. Tal fue así que Domingo se quejó a su cita: "Me has dejado mal delante de toda España"

Elsa y Domingo estaban disfrutando de una velada tranquila cuando salió a colación la ortografía. Para Elsa era importante hablar y escribir adecuadamente. Elsa le comentó a su cita que era una chica muy sensible.

Lea también: Una comensal decide acudir a First Dates como venganza a su expareja: Te he superado

"¿Tan sensible eres?", le preguntó Domingo atónito ante tantas explicaciones de una Elsa charlatana. "Sí", dijo convencida Elsa para posteriormente explicar que es una persona PAS: "Persona altamente sensible", le explicó Elsa a Domingo a través de gestos.

Elsa le invitó a que buscara en Google el concepto de PAS. "¿PAS con 's'? porque odio las faltas de ortografía. A mi esa gente que pone hola sin 'h' que se lo lleve la marea", contó Domingo muy seguro de sí mismo.

Elsa, sorprendida le preguntó si él no tenía faltas de ortografía. Domingo le contestó que no tenía "ninguna" falta de ortografía, y Elsa para probar que decía la verdad le propuso hacer un test. "¿Cómo se escribe lo eché para fuera?", cuestionó Elsa a Domingo.

Tras varios segundos pensando Domingo no tenía la respuesta y su única vía de distracción para no contestar fue ejemplificar con otros conceptos. "Eché de menos es sin 'h', echar con 'h': lo "heché" para fuera". Elsa le tuvo que corregir y a Domingo no le sentó bien: "¿Me estás dejando como un inculto en Canarias y en España?". Más tarde ante las cámaras del programa confesó que e iba a "empollar todas las 'h'"