Una comensal decide acudir a 'First Dates' como venganza a su expareja: "Te he superado"

El ligue de María fue al programa de Carlos Sobera a escondidas mientras mantenía una relación con ella

En el amor como en la guerra todo vale. Y es lo que hizo una comensal cuando acudió a First Dates como venganza a su expareja por haber acudido a escondidas. Su expareja le prometió no acudir, pero hizo todo lo contrario.

"Un día me hablan mis amigas y me dicen que ponga la tele y me encuentro con él en First Dates", comenzó a explicarle a Carlos Sobera cuando le dijo que había acudido al programa por venganza. María era una joven estudiante que vivía en Salamanca, pero que estaba dispuesta a encontrar el amor donde fuera.

María estuvo conociendo a su expareja cuando a él le llamaron del programa para acudir de comensal para conocer a otras chicas. Sergio, "el chico del trombón" fue al programa pese a haber prometido a María que no lo iba a hacer.

"Me apuntaron mis amigas y fue como ahora voy a ir yo para decirte que te he superado y que estoy abierta para conocer a otra persona", dijo María a las cámaras del programa de Carlos Sobera.

A la comensal el físico de un chico le daba "más igual" pero tenían que ser "más altos" que ella con la sonrisa y los dientes bien colocados. "Para mí que tenga bien la boca es fundamental porque me tiene que llamar su sonrisa y no puede tener los dientes torcidos", se sinceró.

Pese a que a María le había gustado Marcos un estudiante de ingeniería que estaba afincado en Madrid, al comensal la distancia le pareció un impedimento para seguir conociéndose.