Miri (MasterChef 5): "Jorge es el amor de mi vida, seguramente acabaremos casándonos" Marco Almodóvar 10:00 - 20/04/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la exconcursante del talent de TVE por su libro de recetas saludables

"Me estoy formando como actriz, me veo dentro de una serie de Netflix", afirma

"Ya no Miri, la niñita de 'MasterChef; he conseguido hacer mi propio nombre', dice

Han pasado dos años desde que MasterChef puso en el mapa a Miri. La joven catalana instagramer protagonizó en el talent culinario de TVE una bonita historia de amor con Jorge Brazalez, el ganador de la edición. Ahora, su vida ha cambiado por completo y acaba de publicar el libro Las recetas de Miri, de la editorial Planeta, en el que se casi un centenar de platos saludables.

Pero, además, Miri cuenta a ECOTEUVE.ES que quiere ser actriz y que se está formando para ello, ya que sabe que se la va a mirar con lupa por su pasado. Y, lo cierto, es que apunta alto. "Es heavy, pero me veo dentro de una serie de Netflix", dice poniendo de ejemplo sus ficciones favoritas: "Vis a vis, La casa de papel y Élite".

A lo que respecta de Jorge, a quien los espectadores ven en Viva la vida, en Telecinco, dice que ahora mismo ambos "están centrados" en sus carreras profesionales y afirma que es "el amor de mi vida": "Cuando llegue el momento de juntarnos de verdad, probablemente nos casemos".

¿Cómo surgió la idea del libro?

Yo me metí en el mundo de la cocina saludable cuando me fui a vivir a Boston y lo hice porque no quería volver a España con diez o quince kilos de más. Poco a poco, me empezó a gustar este mundo, vi cómo funcionan los alimentos en nuestro organismo y luego subí mis recetas a Instagram para que otros estudiantes tuvieran ideas para tener sus comidas. Luego ya entré en MasterChef.

¿Cuál es su receta preferida?

Es complicado es coger una, pero me quedo con los donuts saludable. Me vuelve bastante loca, porque es una receta muy rica.

¿Cómo ha cambiado su vida después de su paso por MasterChef?

Me ha cambiado por completo. Fue un trampolín muy bestia para llegar a donde estoy, pero sí que es verdad que cogí la oportunidad y he sabido hacerlo muy mía. El programa no cambia la vida a todo el mundo. He conseguido hacer mi propio nombre, la gente no me sigue por ser Miri de MasterChef, sino que lo hacen porque me consideran un referente en el mundo de la cocina saludable. He pasado de ser Miri, la niñita de MasterChef a Miri, una chica con un libro, que está haciendo cosas con sentido y de alguna forma más seria.

¿Se querías quitar la etiqueta?

No es eso tampoco porque MasterChef es mi origen y siempre lo va a ser. Ya no me siguen por el concurso, sino por mi misma, por los consejos y las recetas que doy.

Retomemos su nueva vida. ¿Qué más cosas hace ahora?

También estoy entrando en temas de interpretación. El mundo de la cocina no lo quiero dejar nunca, pero la verdad es que ahora me estoy formando como actriz y creo que compaginar las dos cosas es totalmente posible. En eso estoy.

¿En qué serie se ve?

Pues la verdad que no lo sé. Tampoco tengo una serie predeterminada. Es un poco heavy, pero me veo dentro de una serie de Netflix. ¿Por qué no? Sé que en el momento que salga en una ficción lo tengo que hacer muy bien porque voy a ser el punto de mira. Me estoy formando duro para que la primera vez que salga en lo que sea no puedan decir nada malo.

¿Cuáles son sus preferidas?

Podría decir cuatrocientas pero Vis a vis, La casa de papel y Élite son mis top.

¿Ha pensado en abrir un restaurante con platos healthys?

No. Desde el primer momento que entré en MasterChef nunca he querido ser cocinera. El mundo de la cocina es mucho más amplio que solo tener un restaurante o ser chef. Yo voy por otro lado. Yo soy muy artista y me gusta compartir con la gente mi estilo de vida en las redes sociales.

¿Qué le parece MasterChef sin Eva González al frente?

La verdad es que le daba un toque al programa, eso está claro. Eva es una gran presentadora. Sí que es verdad que está funcionando muy bien porque son tres jueces y es como si hubiera tres presentadores, con lo cual hay un cambio a una cosa distinta, no ni a peor ni a mejor.

¿Con qué compañeros de su edición sigue en contacto?

Pues con Jorge claramente, y con Odkhuu y Nathan un poquito. Pero la verdad es que con ninguno más.

Por cierto, ¿vio la cita de Odkhuu en First Dates?

Sí, sí. Fue total. Me parece que está como una chota. Me encanta. Él es así, es muy fuerte. Como siempre hace lo que quiere y consigue lo que quiere. ¡Qué tío!

¿Miri se hubiera animado a ir a una cita a ciegas?

No lo sé, nunca se sabe porque soy una tía muy abierta. Pero la verdad es que no me veo en First Dates. Pero nunca digas nunca.

¿Y a un reality? ¿Aceptaría a ir a Supervivientes como José Luis, de la cuarta edición de MasterChef?

¡Uf! No, no me metería a Supervivientes, aunque vuelvo a repetir nunca digas nunca. Estoy centrada en las redes sociales y formarme a tope en la interpretación para acabar en series y cine. Sería mi sueño total.

Hablemos de Jorge. ¿Cómo es su relación?

No paran de preguntarme por la calle. Jorge y yo nos queremos, nos amamos profundamente. Claramente es el amor de mi vida y yo el amor de la suya. Simplemente, ahora estamos viviendo un momento profesional muy fuerte cada uno y, por eso, hemos decidido estar muy centrados en este tema. Yo ahora mismo tengo mil cosas y es como que no tengo tiempo para estar con otras cosas y él tampoco.

Pero, ¿ahora mismo no son pareja como tal?

[Se lo piensa] No... Bueno no sé puede decir ni que sí ni que no. Estamos centrados en lo nuestro y cuando llegue el momento de juntarnos de verdad, probablemente nos casemos.

¿Cómo ve que su historia tenga tanto interés mediático?

Es normal. Al fin y al cabo nos apuntamos a un programa de televisión y es lo que tiene. Nunca me he quejado de ello. Fui yo la que decidió aparecer en MasterChef y vivir esa historia de amor públicamente, con lo cual entiendo que la gente tenga morbo por esto. Lo llevo bien. Siempre digo que yo voy a contestar a lo que quiera y cuando no, no contestaré y punto.

La última. ¿Qué menú prepararía para los cinco candidatos a La Moncloa?

De primero, cocinaría unos espaguetis de calabacín bien ligeritos con una salsa de almendra. De segundo, les haría unas lentejas al curry y, de postre, unas torrijas saludables con un helado de aguacate.