Más allá de 'GH DÚO' y 'La Voz': aprobados y suspensos del primer trimestre de 2019 en televisión

ECOTEUVE.ES repasa los formatos con más y menos éxitos de lo que llevamos de año

El éxito de 'La caza. Monteperdido' en La 1 contrasta con el fiasco de '45 Revoluciones' de Antena 3

'Got Talent' y la entrevista de Évole al Papa Francisco, las alegrías de Telecinco y La Sexta

El primer trimestre de 2019 ha llegado a su fin y las cadenas ya cogen fuerzas para volver a la carga con sus nuevas apuestas para después de Semana Santa. Llegados a este punto, toca hacer balance de los formatos que han tenido más éxito en audiencia y otros que, por el contrario, han sucumbido al audímetro.

En este particular boletín de notas de ECOTEUVE.ES, dos programas destacan del resto. La primera edición de GH DÚO, que coronó a María Jesús Ruiz, y el debut de La Voz en Antena 3, con victoria de Andrés, un cantante de metro.

'La caza. Monteperdido' salva a La 1

El balance de La 1 de Televisión Española no es positivo. No ha conseguido frenar su hemorragia de audiencia que sufre desde hace unos meses. De los suspensos más sonados está Hospital Valle Norte. La serie de José Frade no aprovechó el gran elenco de actores que tenía y sus tramas ya estaban muy vistas para un público cada vez más exigente. Promedió un 8% y 1.297.000 espectadores.

Tampoco le ha ido muy bien en el acess prime time. Lo siguiente, el programa de Raquel Sánchez Silva, fue cancelado a principios de abril después de estar estancado entre un 5% y un 7%. A su sustituto Tvemos le va algo mejor.

Aun así, TVE tiene motivos para sonreír. La caza. Monteperdido se ha consagrado como la revelación de la primavera en ficción al moverse en torno al 15% de share y Prodigios, el talent de niños presentado por Boris Izaguirre, ha sido un acierto en contenido y forma, con apoyo de la audiencia: marcó un genial 11,8% en su primer día y ha sabido mantenerla. Además, los veteranos MasterChef y Cuéntame están en plena forma.

'La Voz' y '45 Revoluciones', cara y cruz en Antena 3

Antena 3 puso toda la carne en el asador con la primera edición de La Voz ... y acertó. El talent, que llegaba a Atresmedia con grandes incógnitas, alcanzó la final con un 18,7% de media. Eso sí, le fue mucho mejor en las Audiciones, con doble gala semanal, que en la última fase de directos.

Buena nota también tiene Sandra Golpe. Su informativo, la edición de las tres de Antena 3 Noticias, suma catorce meses de liderazgo. En marzo, marcó un 17,8% (2.179.000 espectadores). Por detrás quedaron Informativos Telecinco (13,4%) y el Telediario 1 (12,9%).

El mayor pinchazo ha sido el de 45 Revoluciones, que parece no tocar fondo (este lunes marcó un 4,1%). La producción de Bambú Producciones iba a dar "un golpe en la mesa" en las series de época, pero ha sido uno de los peores estrenos de ficción de la cadena (10,1% y 1.532.000). Tampoco ha calado en la audiencia Juego de juegos, con Silvia Abril, a pesar de que tuvo un buen arranque.

Los titanes 'GH DÚO' y 'Got Talent' contra la regular 'Secretos de Estado' de Telecinco

Telecinco es el 'alumno aventajado' en este primer trimestre de 2019 gracias a los sobresalientes GH DÚO y Got Talent. El reality volvió a pulverizar los audímetros con datos superiores al 25%. La final, con Pantojazo incluido, arrasó con un 33% y cerca de 4 millones de espectadores. Por su parte, el formato de Fremantle ha sacado músculo (cuotas superiores al 20%). Mucha culpa de ello la tienen Paz Padilla y Eva Isanta.

La asignatura pendiente de Telecinco es Secretos de Estado. La serie de Frank Ariza ha ido perdiendo fuelle semana a semana. Este último martes apenas anotó un 9,3%.

Suspensos de Cuatro al día y Todo es mentira, en Cuatro

La segunda cadena de Mediaset está en plena transformación después del adiós histórico a Noticias Cuatro. Cuatro al día, la nueva marca informativa con Carme Chaparro navega a la derivas en sus tardes (apenas supera el 3%). Todo es mentira, la otra apuesta de Cuatro con Risto Mejide, tampoco destaca. La excepción fue el debate político del miércoles 10, que aupó al programa por encima de Zapeando por primera vez.

Pese a la esperanzadora marca del estreno de Bake Off España (8%), el talent culinario de Jesús Vázquez se ha ido diluyendo por los enésimos cambios de día hasta acabar en un pobre 4,5% el pasado domingo. Del suspenso general se salva El chester de Risto (7,2% de media), Los Gipsy Kings y el incombustible Cuarto Milenio.

Jordi Évole llega al sobresaliente en La Sexta con su entrevista al Papa Francisco

Jordi Évole dio el campanazo de la televisión en lo que va de año con la entrevista exclusiva al Papa Francisco en Salvados. La charla de repercusión mundial tuvo disparó a La Sexta hasta el 21% y más de cuatro millones de espectadores. Además, se convirtió en el programa más visto en diferido superando a MasterChef.

El intermedio, que cumplió diez años de emisión, hizo récord de audiencia (12,4% y 2,2 millones de espectadores) con el testimonio de Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer enferma de ELA.