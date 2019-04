Carlota Corredera rompe a llorar en 'Sálvame' al hablar del tumor por el que tuvo que ser operada Ecoteuve.es 19/04/2019 - 13:50 0 Comentarios

La presentadora fue intervenida por un quiste que finalmente resultó benigno

Carlota Corredera protagonizó este jueves uno de los momentos más emotivos de la tarde en Sálvame. La presentadora dio paso a Víctor Sandoval para que condujera su habitual sección en el programa dedicada a buscar un nuevo hogar a perritos que han sido abandonado.

El tertuliano recordó así el caso de Narnia, una perrita a la que encontraron muy enferma hace unos meses y que encontró una familia nueva gracias a su aparición en el programa. Tras ver las imágenes del paso de la perrita por el plató de Telecinco, Carlota Corredera no pudo evitar romper a llorar al recordar el duro episodio que le tocó vivir aquella tarde.

"Esto son cosas que pasan. Cuando habéis dicho 27 de julio, me he acordado de que ese día fue el día que me dijeron que tenía un tumor, un quiste. En ese momento, mi doctora me lo había dicho y yo vine aquí muy asustada y solo hablé de esto con David Valldeperas", empezó desvelando.

"Esa tarde quise estar muy entera porque mi madre no sabía nada, Carlos sabía algo pero no le había dado muchos detalles. Quería sobreponerme y me ayudó mucho esa tarde venir aquí a presentar", continuó explicando con lágrimas en los ojos.

"A las 48 horas ya me dijeron que era benigno y no tenía de qué preocuparme. Esa tarde, para mí fue una de las peores de Sálvame y me alegro de que haya terminado todo bien para Narnia y también para mí", concluyó antes de recibir un gran aplauso por parte del público presente en plató.