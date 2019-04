Xabier Fortes, contra Rosa María Mateo por el cambio de fecha del debate de TVE: "Cuestiona nuestra independencia"

Xabier Fortes, periodista de TVE elegido para conducir el debate a cuatro que celebrará la pública con los líderes de los cuatro principales partidos, se ha pronunciado sobre el polémico cambio de fecha del mismo, haciéndolo coincidir con el que ya había anunciado Atresmedia. El presentador de Los Desayunos señala a la cúpula de la Corporación y critica la decisión de Rosa María Mateo por cuestionar la independencia de Televisión Española.

"Quiero expresar mi más absoluto desacuerdo con la decisión de la presidenta de RTVE de modificar la fecha fijada para el debate a cuatro y pasarlo al día previsto por una cadena privada, poniendo así en entredicho la imagen de independencia de RTVE por la que tanto hemos peleado", ha señalado en su cuenta personal de Twitter.

Esta crítica se suma a la del Consejo de Informativos de TVE, que emitió este jueves un comunicado para informar de que no comparten el movimiento de la pública sobre la fecha del debate que esperaban realizar con la presencia de Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera.

Cabe recordar que sólo el presidente del Gobierno ha confirmado su asistencia al debate de TVE, el único al que acudirá tras 'plantar' a Atresmedia. Por su parte, los líderes de Podemos, PP y Ciudadanos han ratificado su decisión de participar en el de Atresmedia cumpliendo con el compromiso que habían adquirido.

????El CdI no comparte la decisión de la Administradora única de RTVE de cambiar la fecha del debate. Esta modificación debería haber contado con el consenso de todos los partidos políticos, y no solo con el de uno. No nos cansaremos de recordarlo: ¡¡¡RTVE debe ser independiente!!! pic.twitter.com/NlCyNnyP65