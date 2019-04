El misterioso secreto que guarda Christian Gálvez de Jero en 'Pasapalabra': "No quiero violar tu intimidad" Ecoteuve.es 18/04/2019 - 13:44 0 Comentarios

El presentador lanza en Telecinco un enigmático mensaje sobre el concursante

Christian Gálvez sorprendió este miércoles a los espectadores de Pasapalabra tras lanzar un enigmático mensaje sobre uno de los concursantes. Se trata de Jero, uno de los participantes más veteranos y conocidos del concurso de Telecinco.

"Es que no sé si hablar de Jero o no hablar", ha dicho el presentador antes de dar paso al Rosco, última prueba del programa. "Me la voy a guardar de momento, porque no quiero violar tu intimidad", continuó Gálvez tras guardar unos misteriosos segundos de silencio.

Lea también: La batalla judicial por Pasapalabra entra en su fase final: el Supremo decidirá el futuro del programa

Acto seguido, Gálvez intentó dar alguna pista sobre el hecho al que se estaba refiriendo: "Pero claro, veo cositas y veo lo gran persona que eres... No lo voy a decir, me lo guardo", afirmó entre risas haciendo alusión a un posible buen gesto de Jero hacia otra persona. "Pero tú ya sabes a qué me refiero", le dijo el de Móstoles al participante, que parecía seguir sin tener claro de qué estaba hablando el presentador de Telecinco.