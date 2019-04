Mediaset elige a Jesús Vázquez como presentador de 'Me quedo contigo', el nuevo dating de Cuatro Ecoteuve.es 18/04/2019 - 12:09 0 Comentarios

El grupo abre ya el casting de un nuevo programa para su segunda cadena

Mediaset ha anunciado que se encuentra preparando ya un nuevo programa para la parrilla de Cuatro. La segunda cadena pone así en marcha Me quedo contigo, un nuevo dating show versión del formato internacional Take me out. Este será producido por Fremantle Media, la compañía a cargo de otros espacios del grupo como Got Talent o Factor X.

Además, Cuatro ha desvelado la persona elegida para presentar este nuevo programa: Jesús Vázquez, que permanecerá en el segundo canal de Mediaset donde ya conduce Bake Off España. Ahora se pondrá al frente de un formato cuyo objetivo será hacer que las personas encuentren el amor.

Para ello, 20 mujeres acudirán al plató del programa para encontrar a su chico ideal. Pero no estarán solas, lo harán con la ayuda de sus madres. Cada una de las progenitoras se colocará detrás de un atril y serán las encargadas de juzgar a los candidatos mientras las verdaderas concursantes observan la escena desde una sala 'espía'.

Me quedo contigo será la readaptación de Elígeme, un formato muy similar que emitió Cuatro hace diez años con Carlos Baute como presentador. En aquel entonces, eran 24 chicas las que se colocaban directamente tras el atril para valorar ellas mismas a los candidatos. Ahora, serán sus madres las que determinarán si sus hijas terminan conociendo o no al chico en cuestión. Todo con una importante condición: no habrá comunicación entre ellas en ningún momento.