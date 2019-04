El espectacular posado de Cristina Castaño a la espera del estreno de 'Toy Boy': "La gente no me reconocerá" Ecoteuve.es 12:53 - 17/04/2019 0 Comentarios

La actriz sorprende a sus seguidores de Instagram siendo protagonista de una portada

Cristina Castaño ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con una espectacular portada para el número del mes de mayo de Women's Health. La actriz entra los 40 en un gran momento profesional, esperando al estreno de la serie Toy Boy.

"El cambio es muy grande, incluso de look. La gente no me reconocerá. Yo necesitaba ese cambio de registro", explica sobre la serie de Antena 3, en su charla con la revista de moda.

Además, también habla de sus primeras impresiones sobre la nueva década que afronta: "A los 40 me siento en mi mejor momento a todos los niveles. No me los esperaba así. También es cuestión de rutina: no fumo, no bebo y duermo ocho horas cuanto puedo".

Cristina Castaño: "He aprendido a obviar comentarios malos"

"A la Cristina Castaño de 20 años le diría que se quisiese más. Ahora soy más consciente de lo que soy y lo que valgo. Yo era mucho más insegura", confiesa, aunque dice que "aún le quedan muchos sueños que cumplir".

La gallega también reconoce aprovechar las redes sociales para estar en contacto con sus seguidores: "Instagram es una red social muy poderosa. La juego mucho y soy afortunada por los comentarios. Los malos he aprendido a obviarlos".