Tania Llasera se moja sobre el 28-A y duda entre dos partidos para el voto Ecoteuve.es 11:53 - 17/04/2019 0 Comentarios

La presentadora dice que Pedro Sánchez es el presidente que "menos me ha desagradado"

En plena campaña electoral son muchas las figuras públicas que se mojan sobre sus preferencias políticas. Tania Llasera ha confesado que está "entre dos, pero tengo muy claro a quién no voy a votar. Desde luego a Vox, no".

La presentadora explica que de los presidentes del Gobierno que ha tenido España "el que menos me ha desagradado es Pedro Sánchez, que no le ha dado tiempo a desagradarme y tampoco ha sido presidente electo", dice en Huffington Post.

La ex presentadora de La Voz Kids tiene un deseo respecto a las elecciones del próximo 28 de abril: "Lo que me gustaría ver es mucha participación. Es más importante que nunca que votemos todos y me encantaría una mayoría en las urnas, además creo que cuanto más dividida está la gente, más importante es ir a votar".

Como madre de dos pequeños, la presentadora echa en falta un partido que apueste por la conciliación familiar y las ayudas a la maternidad: "Son todos bastante chapuceros respecto a eso".

Tania Llasera: "Los nacionalismos son necesarios"

Llasera también considera que en las próximas elecciones "las minorías van a ser muy importantes en general, tanto los nacionalismos o independentismos como Vox Creo que van a tener más peso los nacionalismos que, como vasca, son necesarios". Y añade: "Espero que tengan más peso los colectivos LGTBI y los feministas que los que he dicho, pero no las tengo todas conmigo".