La noche más morbosa de 'First Dates': "Soy más guarro que nada... ¿has visto '50 sombras de Grey'?" Ecoteuve.es 11:11 - 17/04/2019 0 Comentarios

Miriam y Javi mantuvieron una conversación sobre sus gustos en la cama

Cita con conversación subida de tono en First Dates. Miriam y Javi se encontraban charlando en el programa de Cuatro hasta que el sexo apareció sobre la mesa y ambos dieron rienda suelta a sus opiniones sobre este asunto.

Sin cortapisas, Miriam se declaraba "morbosa", pero Javi no se quedó atrás: "Yo soy más guarro que 'ná", confesó. "¿Has visto 50 sombras de Grey?"

Lea también: El comensal más patriota de 'First Dates' al que no le gusta viajar: "Soy español hasta la médula, pero no facha"

El participante del 'dating' de Cuatro desarrolló el argumento a grandes rasgos: "Más o menos va de un tío muy guarro que le gusta que le toquen". Así, este 'Christian Grey' de First Dates le dijo a Miriam que "le gustaba que le tocasen, aunque fuera él quien dé el paso". "Me gusta mandar", apuntó.

Javi: "¿Tú dominas? No pasa nada, la vida es un pulso"

Atónita ante la actitud de su compañero, Miriam decidió atacar: "¿Y si te encuentras con una tía que no se deje mandar?". El comensal lo tenía claro: "No la dejo, siempre domino yo. ¿Tú dominas? No pasa nada. La vida es un pulso".

Fuera del restaurante, Javi apostaba por una segunda cita: "Con ella encajaría, pero habría una lucha". Sin embargo, Miriam no parecía estar tan segura.