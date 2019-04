María Teresa Campos estalla por Isabel Pantoja: "¡Y a mí qué me importa lo que haga!" Ecoteuve.es 16/04/2019 - 20:12 0 Comentarios

La veterana presentadora, molesta al responder sobre el fichaje de la tonadillera por Mediaset

El contrato que ha firmado Isabel Pantoja con Mediaset, en el que se incluye su participación en la próxima edición de Supervivientes, ha puesto patas arriba el panorama televisivo. Ni Kiko Rivera se lo podía creer que la tonadillera acudió a Guadalix de la Sierra a comunicarle la noticia.

El fichaje se ha cobrado una víctima indirecta. Se trata de María Teresa Campos, quien terminara su contrato el mes pasado. La presentadora, que había mantenido relaciones con directivos de la cadena, no ha visto cumplido sus deseos y, lo cierto, es que la Pantoja podría haberla sustituido. Ahora la estrella de Mediaset es la dueña de Cantora.

La matriarca de las Campos, que se encuentra de vacaciones de Semana Santa en Málaga con Bigote Arrocet ha estallado ante la pregunta de una reportera de Europa Press que quería conocer su opinión sobre Isabel Pantoja. "¡Qué me importa a mí!".

La periodista volvió a repreguntar insistiendo en que valorara la incorporación de la cantante desde el punto de vista "como espectadora". "A lo mejor es que yo no soy ni espectadora. ¡Qué me importa a mí lo que haga Isabel Pantoja! ¡Qué me importa!", ha contestado haciendo aspavientos.

Quien sí ha querido opinar ha sido Edmundo Arrocet, quien fuera concursante de Supervivientes: "A mí me parece espectacular porque es una experiencia maravillosa. Yo he estado allí y es una de las cosas buenas que he hecho en mi vida".