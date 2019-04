Jorge Javier confirma que presentará 'Supervivientes' y desvela su conversación con Isabel Pantoja: "Está muy ilusionada" Ecoteuve.es 16/04/2019 - 20:04 | 20:26 - 16/04/19 0 Comentarios

El presentador supera las pruebas médicas y anuncia que el reality empezará el jueves 25 de abril

Jorge Javier presentará Supervivientes. El presentador ha entrado en Sálvame por teléfono a última hora de la tarde para comunicar que los médicos le habían dado el alta médica definitiva, por lo que estará listo para el estreno del reality. "El 25 de abril estoy presentando Supervivientes", ha dicho.

El catalán ha reconocido que a medida que el día de las pruebas se acercaban "estaba bastante nervioso". Afortunadamente, los médicos le han comunicado que "la parte crítica ya está totalmente recuperada" y que ya puede tener vida normal".

Además, Jorge Javier ha desvelado cómo se enteró del fichaje de Isabel Pantoja. "Sinceramente no me lo creía", ha afirmado. Fue a través de una llamada telefónica de Paolo Vasile, el consejero delegado de Mediaset. "Creía que me iba a dar algún premio porque como estuve a punto de irme al otro barrio...".

"Eran como las siete y media de la tarde. Me dijo '¿estás sentado? Isabel Pantoja, a Supervivientes'. En ese momento, tampoco te creas que me hizo mucha gracia porque me quedaba una semana para saber el resultado de las pruebas. Que esté la Pantoja es algo histórico", ha seguido diciendo.

La conversación entre Jorge Javier e Isabel Pantoja

A continuación, Jorge Javier ha revelado que cuando ha llamado a Vasile para comunicar que estaba apto para volver a la televisión, en ese momento, el directivo se encontraba reunido con la productora de Supervivientes y con Isabel Pantoja. Es ahí cuando se ha producido una conversación entre ellos.

"Ha sido una conversación que me ha gustado tener, muy agradable. Ella esta muy ilusionada con ir a Supervivientes y está dispuesta a darlo todo y a ser una concursante de primera", ha declarado.