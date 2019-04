La espectacular bronca de Risto Mejide a un concursante de 'Got Talent': "Eso es playback, has estafado a la gente" Ecoteuve.es 16/04/2019 - 11:41 0 Comentarios

El juez del concurso de Telecinco lanzó una dura crítica a un artista venezolano

La tercera semifinal de Got Talent España no estuvo exenta de polémica. Todo ello, tras la actuación de Daniel Huen, un cantante venezolano conocido en su país que decidió cruzar el charco para probar suerte en el concurso de Telecinco. Risto Mejide se mostró muy duro con el artista por hacer, a su parecer, "una actuación impropia" de un programa como este.

"Dime que yo no le di el 'sí' a este señor. Si te di el 'sí', cada día estoy peor. De verdad. Aquí es donde hay que entonar el mea culpa de que este señor haya llegado a la semifinal. Lo siento mucho", empezó diciendo el juez, arrepentido de haberle dado a Daniel el pase a la siguiente fase.

Lea también: Nuevo susto en Got Talent: Edurne y Paz Padilla lloran ante un agónico número de apnea

"Este señor hecho una actuación con pistas pregrabadas de voz. Eso es inaceptable en un programa en directo. Aquí viene gente a tocar instrumentos y dejarse la piel. Da igual, te guste o no su estilo", dijo Mejide ante la incredulidad del concursante. "Vienes con un guitarrista y lo defiendes con tu voz, no una grabada. Aquí tienes muchos medios como para hacer un playback. Eso es estafar a la audiencia de Got Talent", dijo mientras Huen se mostraba en desacuerdo con su valoración.

Santi Millán sale en defensa del concursante: "Merece un respeto"

Fue entonces cuando Santi Millán decidió salir en defensa del artista. "Se llevó cuatro síes y tiene todo el derecho de estar aquí. Ha cantado una canción que tuvo éxito en su país que tenía esas segundas voces", afirmó el presentador, que pidió respeto para un artista "consagrado" como él. "Es el espectador el que merece un respeto, no podemos darle gato por liebre y esta actuación ha sido impropia de una semifinal. Punto", sentenció el catalán.