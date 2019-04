Una mujer de 'First Dates', en shock tras la confesión sexual de su cita: "¿Cómo vas a 'chingar' ahí?" Ecoteuve.es 16/04/2019 - 11:12 0 Comentarios

Pepi alucino después de que Emmanuel le contara que hizo sexo en los asientos de un avión

Los comensales de First Dates no para de sorprender a los espectadores con sus revelaciones sexuales más íntimas. Fue el caso de la de Emmanuel, un empresario afincado en Tenerife de 47 años, que dejó sin palabras a Pepi, una malagueña de 45 entrenadora personal que buscaba un hombre "romántico y deportista".

"El amor es lo más emocionante que hay: que se te erice la piel, que le mires y que se te caiga la baba", explicó antes de conocer a su cita. "Lo que me atrae es el físico más que la mente o más que sepa cocinar o cuidar la casa", dijo él.

Los dos congeniaron muy pronto y rápidamente la conversación fue subiendo la temperatura gracias, en parte, a los papelitos picantes que se han de rascar y que ofrece el programa.

Lea también: Una mujer 'rompe a llorar' tras ser rechazada en First Dates en un épico troleo a su cita: "¡Qué peliculera!"

"El tamaño importa", leyó Emmanuel. "Hombre, sí importa, ¿no?", contestó entre risas Pepi a lo que él dijo: ¿Sabrás tú? Yo me acabo de comprar una moto y la he cogido más grande". "El tamaño importa y él también lo decía. Las manos que tiene son grandes, pero por Dios miedo me da, ¿vale?. ¡Vale!", reveló ella después de la cena.

La cena se caldeó aun más con el papelito que ponía "Lugar más extraño" en el que se ha hecho el amor. "No me acuerdo. Es que yo no soy de hacerlo en sitios extraños", dijo Pepi discreta aunque él no tanto: "En un avión". "¿En un avión? ¿dónde? ¿en el servicio?", preguntó ella muy curiosa. "En los asientos", espetó él.

Pepi, alucinada, quiso saber más detalles: "Sí hombre, ¿cómo? ¿Y la gente que había al lado". "Durmiendo", contestó Emmanuel. "¿Pero eso cómo va a ser? ¿Cómo te vas a poner ahí a chingar?". "Hay que taparse la boca", apostilló él. "Me parece un poco de película. Una persona al lado... ¿te acercas, pum, pum y vamos que nos vamos?", zanjó ella.