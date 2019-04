Bronca de Risto Mejide a Javier Negre por un titular sobre Malú y Albert Rivera: "Es absolutamente tendencioso" Ecoteuve.es 19:00 - 15/04/2019 0 Comentarios

El presentador de 'Todo es mentira' dice al periodista que "no ayuda" a su profesión

Javier Negre y Risto Mejide se han enzarzado en una discusión en Todo es mentira a raíz del artículo que ha escrito el periodista titulado de la siguiente forma: La pareja de la prima de Malú, cabeza de lista de Ciudadanos en el municipio donde vive Albert Rivera.

El publicista le ha dicho a Negre que "daba a entender en el titular que había habido un dedazo, porque Malú le habría dicho a Albert que pusiera a esa persona".

Así, ha enumerado sus razones: "Primero, estás dando por hecho que tienen una relación. Segundo, estás dando por hecho que es un dedazo. Tercero, o no te has leído los estatutos, o los has ignorado", ha continuado diciendo el presentador.

Javier Negre: "No es una 'fake news'"

Javier Negre no ha tardado en defenderse. "No es una 'fake news'. ¿No ha habido dedazo? ¿Y dónde están las primarias, Risto?". No obstante, el publicista le ha rebatido: "¡Que tiene menos de 400 afiliados! No hacen falta primarias, lo pone en sus estatutos. Me los he leído antes de venir a este plató"

Mejide ha decidido zanjar el tema, a pesar de que Javier Negre ha insistido en que su información es "objetiva": "No me parece bien este titular y te lo tengo que decir, compañero, lo siento mucho. No me parece que estés ayudando a tu profesión, en la que hay que contar la verdad y no confundir a las personas. "Es objetiva hasta que le pones ese titular absolutamente tendencioso".