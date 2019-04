Carvajal explica por qué estalló contra Eva Hache en redes sociales: "No es adecuado faltar el respeto a los demás" Ecoteuve.es 15/04/2019 - 13:21 0 Comentarios

El futbolista del Real Madrid respondió a los insultos de la humorista a los manifestantes de Colón

Hace unas meses, Dani Carvajal estalló contra Eva Hache después de que la actriz se refiriera como "mierdas" a los manifestantes que se congregaron en la plaza de Colón para protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez. "Con vuestros ombligos tapáis el saber. Solo os preocupa provocar y convencer a mentes pobres #soisunosmierdas #colon #yonovoy".

"No es necesario faltar al respeto a los que no opinan como usted. Tenemos un país libre, con mucha diversidad, y cada uno de nosotros buscamos lo que creemos que es mejor para todos. Viva España", escribió el futbolista español en Instagram.

Pues bien, este lunes Carvajal ha concedido una entrevista al diario deportivo Marca en la que hace un balance de la temporada. Durante la charla, el madrileño explica el motivo por el que decidió reprochar a Eva Hache que escribiera ese mensaje en redes sociales.

"Para expresar tu opinión o cómo piensas no es necesario faltar el respeto a los que no piensan como ella. Puedes expresar tu opinión y es respetable, yo respeto las opiniones de todo el mundo", responde. "No me sentí atacado, pero vi el mensaje y no me gustan esas cosas".

"Una persona de a pie si pone eso no le voy a contestar, pero un personaje público, que tienes mucha gente detrás, que te sigue, que te lee... No es adecuado faltar el respeto a los demás", termina.

Carvajal opina de la visita de Piqué a 'La Resistencia'

El lateral derecho del Madrid también habla en dicha entrevista sobre la sonada visita de Piqué a La resistencia de Broncano, en la que el culé desveló que los futbolistas del Barça 'troleaban' a periodistas merengues en su grupo de WhatsApp.

"En el Madrid somos más cauto y precavidos", dice. "El administrador es Sergio [Ramos] y alguna coña hay, como un grupo de amigos. Se manda algún vídeo de alguna caída, intentamos tener esos toques de humor. Se llama 'Primer equipo 2018-2019".