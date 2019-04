El insólito gesto de los presentadores de 'Informativos Telecinco' por el Día Internacional del Beso Ecoteuve.es 14/04/2019 - 14:21 0 Comentarios

José Ribagorda sorprendió a su compañera Ángeles Blanco por este día especial

El día 13 de abril se celebró mundialmente el Día Internacional del Beso. Y los presentadores de Informativos Telecinco Fin de semana han querido celebrar en pleno directo con los espectadores del espacio informativo.

"Ya saben que hay días de celebración últimamente para casi todo, y hoy le toca al beso", dijo José Ribagorda a la cámara de los informativos. Ángeles Blanco aprovechó la oportunidad para preguntarle si ya había dado algún beso.

"Pues no, todavía no, pero te lo voy a dar a ti", contestó Ribagorda entre risas para a continuación acercarse a ella y darle un sonoro beso en la mejilla. A la presentadora le encontró un ataque de risa porque no se esperaba que su compañero actuara así en directo.

"Quedamos declarados pareja de hecho profesional oficialmente desde este momento", bromeó Blanco. "Por lo menos", replicó el presentador. No es la primera que los presentadores celebran estos días especiales en los informativos, ya lo hicieron por la Hora del Planeta apagando las luces -por un momento- del plató. La cuenta de La Guerra de los Medios recogió el insólito momento.