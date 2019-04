Bronca entre María Claver y Elisa Beni en 'La Sexta noche': "Te he dicho que procuraras no insultar" Ecoteuve.es 12:33 - 14/04/2019 1 Comentario

Las terturlianas del programa de La Sexta se enzarzaron en una tensa discusión

Arranca la campaña electoral y con ello los debates políticos en la televisión. Este sábado Elisa Beni y María Claver se enfrentaron en La Sexta noche en un ambiente crispado donde tuvo que llamar la atención Iñaki López a una de ellas.

Las tertulianas del programa de Iñaki estaban debatiendo sobre las campañas que están llevando a cabo los candidatos a la Presidencia del Gobierno. Cuando sacaron a colación todo lo que sucedió en el 11-M en el panorama político.

"Tú estás mezclado la reacción a las mentiras del PP en el 11-M con una campaña como esta", le dijo Beni a Claver durante su intervención. Iñaki López llamó la atención a Elisa para decirla que no desviara la atención, y esta le replicó que María es quien lo estaba haciendo.

"¿Tú me atiendes? estás en tu historia", le regañó María Claver gesticulando con las manos. "Te he dicho fuera que procuraras no insultar. Te lo repito dentro, eh. Te atiendo y te escucho, más de lo que quisiera", contestó Beni enfadada.

Claver terminó con la paciencia de Beni tras detallar que "la campaña del dóberman fue con Felipe Gonzalez". "Que tengo 10 años más que tú, cariño, que en esa época todavía no estabas en política", afirmó Elisa. Para proseguir diciendo que "Iñaki, además de calmarnos pide que no falte a los demás, por favor".