Rafa Mora, repescado tras ser el primer expulsado de 'Sálvame Okupa'

Chelo García-Cortés y María Lapiedra han abandonado la casa de Guadalix de la Sierra

Rafa Mora ha vuelto a Sálvame Okupa tras ser el primer expulsado por decisión de Gustavo González. El valenciano ha sido repescado por la organización debido a la expulsión por la audiencia de María Lapiedra.

Si hace unas horas Gustavo González disfrutada de la expulsión de Rafa Mora ahora ha sido todo lo contrario. Después de la expulsión de su pareja María Lapiedra, la organización decidió repescar a Mora.

El valenciano ha estado menos de 24 horas fuera de la casa de Guadalix de la Sierra. "En esta edición hay muebles y un muñeco, y yo con muñecos no hablo", dijo el exviceverso nada más conectar con María Patiño en Sábado Deluxe.

Por su parte, Gustavo ha expresado que: "me es indiferente la repesca de Rafa Mora, pero después de lo que me ha dicho me siento incómodo porque bastantes problemas tengo en esta casa para que venga a tocarme las narices".

Chelo García-Cortes y María Lapiedra, expulsadas

Las primeras nominaciones del concurso sucedieron a la cara y quien recibió más puntos fueron: Carmen Borrego, Antonio Montero y María Lapiedra. Esta última ha sido la primera en abandonar la casa por decisión de la audiencia.

Después de las nominaciones vino otra nueva prueba. En ella los colaboradores tenían que comer unos bombones de los cuales uno de ellos tenía picante. La suerte no corrió por parte de Chelo García-Cortes que se convertía en la segunda expulsada.