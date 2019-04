Víctor Sandoval deja en 'shock' a media España por su impactante cambio físico al entrar en 'Sálvame Okupa' Ecoteuve.es 12/04/2019 - 19:16 0 Comentarios

El excolaborador de Telecinco se ha hecho un injerto capilar y varios retoques en la cara

Sálvame Okupa ha arrancado en la tarde de este viernes con diez colaboradores del programa 'invadiendo' la casa de Guadalix de la Sierra. Para este reality exprés, Telecinco ha recuperado a Víctor Sandoval.

Sin embargo, el mítico presentador ha sido protagonista por su impactante cambio de imagen después de hacerse unos injertos capilares y un retoque en la cara. Rápidamente, se ha convertido en tendencia en las redes sociales. Las comparaciones no han tardado en aparecer.

"A Víctor Sandoval se le han quedado los ojos como platos. Ha llorado porque no lo está pasando bien y hay que decir, porque me están mandando muchos mensajes, que se ha hecho un arreglo", ha desvelado Kiko siendo interrumpido por Gema López: "En el pelo".

"Y en la cara, hija. Se ha cambiado la nariz, los ojos", ha añadido, de nuevo, el presentador de Sálvame este viernes aunque ha sido corregido por sus compañeras: "No, los ojos los tiene inflamados por lo del pelo". "Cuando le he visto le he dicho 'eres un monstruo".