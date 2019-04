La entrevista más escatológica de Broncano a Anitta en 'La Resistencia': "'Mierda' es mi palabra favorita' Ecoteuve.es 19:43 - 12/04/2019 0 Comentarios

La cantante contó una divertida anécdota que hizo reír al público del programa de #0

Anitta acudió este jueves a La resistencia para promocionar su último disco y, aunque la intención inicial era hablar de música, la conversación dio un giro 'escatológico' que provocó las risas del público.

Como es habitual, David Broncano comenzó la entrevista preguntando si quería promocionar "y esas movidas": "Has sacado un disco con 10 canciones y 10 videoclips...". Anitta le siguió el juego: "¡Qué bien! Porque me dijeron que aquí sólo se habla de mierdas y que viniera a pasármelo bien!".

Así, la cantante siguió hablando del tema: "Mierda es mi palabra favorita en todos los idiomas". Además, no se cortó un pelo en reconocer que "le encanta hablar de caca, porque cree que eso relaja a la gente".

David Broncano tampoco perdió la oportunidad de explicar lo que es un 'perfect'. Un concepto que parece que no entiende de fronteras, pues Anitta sabía perfectamente su significado e incluso recordó una canción brasileña que habla de esto: "Sí, un 'perfect' es cuando te limpias y no tienes nada. Hay una canción en Brasil que dice: 'Culo de perro, que caga y no necesita limpiarse'".

La respuesta de Anitta a la pregunta de sexo

Abierta a hablar de todo sin tapujos, Anitta también respondió la pregunta sobre sexo del presentador del programa de #0.

"Tienes que comprender que el último mes fue Carnaval en Brasil, entonces no puedo llevar la media en ese mes, es un mes neutro. El mes de Carnaval te apagas, no contabilizas. Por ejemplo, una vez con dos personas, ¿cuenta como una vez o como dos veces?".

Atónito ante la contestación, David Broncano respondió: "Vale, apunto la respuesta como no estoy preparado para asimilarlo", contestó el presentador.