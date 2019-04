El clon de Susanna Griso tira al de Santiago Abascal por un pozo en una polémica parodia de TV3 Ecoteuve.es 12/04/2019 - 17:43 0 Comentarios

"Se nos ha acusado de dar demasiado espacio a lo que algunos llaman ultraderecha"

Polónia, el programa satírico de TV3, emitió este jueves un ácido sketch con los clones de Santiago Abascal y Susanna Griso. En la parodia, la presentadora de Antena 3 -la interpreta la actriz Agnès Busquets- se estruja la cabeza para no hablar de VOX en Espejo Público para que así no se la acuse de dar voz a la ultraderecha.

"Últimamente a nuestro programa se le ha acusado de dar demasiado espacio a lo que algunos llaman ultraderecha. ¿Os suena el concepto? A mí tampoco, tuve que buscarlo en Google", dice la 'Griso' a su equipo en una reunión de contenidos ficticia.

"Solo en el programa de ayer hablamos con Santiago Abascal, con un simpático ciudadano que resultó ser un neonazi afiliado a VOX y con una estatua humana de la Puerta del Sol", explica en referencia a Bob Esponja: "Se presenta en Madrid por VOX y quiere deportar a Dora la Exploradora por panchita".

"Necesitamos un programa entero sin hablar de Vox, ¿se os ocurre algún tema no-ultraderecha que tratar?", pregunta a sus compañeros a lo que uno responde: "Quizá alguien ha caído en un pozo". La 'Griso' se lamenta: "No puedo hablar de pozos, no puedo hablar de Vox, ¡así no hay manera de hacer periodismo!".

Es entonces cuando se le ocurre tirar a Abascal por un pozo. "¿Y dices que en este pozo están los restos del Cid Campeandor?", consulta el político. "Y de Don Pelayo", responde ella para después empujarle al vacío. A continuación, micrófono en mano, cuenta lo sucedido: "Hoy habrá que hablar de VOX porque por casualidad, por pura fatalidad, Santiago Abascal ha caído en este pozo".