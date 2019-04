Ana Pastor: "Ni Abascal ni ningún otro candidato nos ha pedido reunirnos antes del debate de Atresmedia" Marco Almodóvar 13:29 - 12/04/2019 0 Comentarios

La periodista moderará junto a Vicente Vallés el debate electoral de Atresmedia el 23-A

Sobre el 'no' de Sánchez a RTVE: "Es una pregunta para él y el partido socialista"

"VOX es una realidad en esta sociedad; no tiene sentido de que se quede fuera"

El debate que moderarán Ana Pastor y Vicente Vallés en Atresmedia el próximo 23 de abril será decisivo puesto a que se celebrará a tan solo cinco días de las Elecciones Generales y por los ocho millones de indecisos que, según el CIS, existen ahora mismo de cara a la jornada electoral.

En la cita estarán presentes los líderes políticos de las cinco formaciones políticas que cuentan, según los sondeos, con más del 10% en intención de voto. También VOX. "No hay nada polémico. El periodismo está pendiente de lo que ocurre y de lo que afecta a la calle y VOX es una realidad en esta sociedad. No tiene mucho sentido de que se quede fuera", dice Santiago González, director de Antena 3 Noticias.

Pero la presencia de Santiago Abascal también tiene su morbo, puesto que será la primera vez que el político se reúna con Ana Pastor en televisión. Cabe recordar que Vox emitió un vídeos con imágenes suyas y de Ferreras en un acto de precampaña en las elecciones andaluzas. El vídeo seguía el siguiente lema: "Nunca quisimos gustarles a ellos... queremos representarte a ti".

Ya es sabida la oposición de Abascal a conceder entrevistas, aunque sí aceptó la propuesta de Bertín Osborne y Susanna Griso. No tuvo la misma suerte Pablo Motos. El presentador contó en El hormiguero que el líder de VOX solo visitaría su programa si se "tomaban un café" para conocerse. "Les dije que sí y ante mi sorpresa la respuesta de Abascal fue que tomaríamos el café después de las elecciones", añadió.

Así pues, ECOTEUVE.ES ha querido saber si el político ha querido concertar una cita previa al debate con Ana Pastor. "Ni Abascal ni ningún otro candidato nos ha pedido reunirnos antes", ha respondido la presentadora. "Tampoco Vicente Vallés ha tenido la oportunidad de entrevistarlo".

Pedro Sánchez, el que más se ha hecho de rogar para 'El Debate'

No fue hasta este jueves cuando Atresmedia obtuvo el 'sí' de Pedro Sánchez y, con él, la garantía de tener a los cinco líderes de PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y VOX. "Ha sido duro. Desde el viernes 15 de febrero, a las 10.15, cuando el Consejo de Ministros convoca elecciones nos pusimos a trabajar. A las 12.35 de ese mismo día, todos los partidos ya tenían una invitación para un debate el 23 de abril", ha contado César González Antón, director de antena de La Sexta.

Ana Pastor no ha entrado a valorar que el Presidente del gobierno declinase la propuesta del 'cara a cara' con Casado y un debate a cuatro en TVE, algo que criticaron los trabajadores de la cadena pública. "No somos portavoces de ningún partido. Esa es una pregunta para Pedro Sánchez y el partido socialista", ha respondido.

La intrahistoria de 'El Debate': ¿Les han puesto algún requisito?

Y, ¿qué requisitos o condiciones les han impuesto las formaciones? González Antón ha destacado la "madurez democrática" que están teniendo los candidatos: "Los cinco están aceptando las reglas del juego y lo que estamos planteando". "Estamos negociando los detalles", ha apostillado Santiago González.

Por último, Pastor ha confirmado que habrá 'fact checking' en directo con el equipo de Newtral y no ha dado pistas sobre la pregunta inicial del debate: "No la sabemos y aunque la supiéramos, no solo la diría en público, sino que las preguntas solo las sabemos Vicente y yo y somos especialmente cuidadosos a que nadie las sepa. Es una manera de proteger nuestro trabajos y a los cinco candidatos.".