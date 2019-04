Un concursante de 'Masterchef' busca el amor en 'First Dates' y fracasa en su intento: "Es como un niño pequeño" Ecoteuve.es 13:00 - 12/04/2019 0 Comentarios

Odkhuu y Aarón no tuvieron feeling durante su velada y acabaron separándose

Nunca sabes dónde puedes encontrar al amor de tu vida y si no, que se lo digan a Odkhuu, concursante de la quinta edición de Masterchef. El joven sorprendió a todos este jueves volviendo a la televisión para intentar encontrar a su media naranja en el restaurante de First Dates. Y lo hizo con una sola condición: que su cita supiera cocinar.

"¿De dónde eres?", le preguntó Carlos Sobera a Odkhuu. El chef le comentó que era de Mongolia y Sobera no evitó preguntarle sobre su historia personal. El jove explicó que tenía dos negocios en Barcelona y le desveló su participación en el talent culinario de Televisión Española.

Así, Odkhuu, de 32 años, se encontró con Aarón, un camarero valenciano de 28 años que se consideró una persona "abierta y alocada". Aarón confesó que para él no era fácil encontrar el amor "porque la gente se ha vuelto muy superficial".

Nada más ver a Odkhuu, Aarón le aseguró que era "mal cocinero", un detalle al que el primero no le dio importancia. Durante la velada, los dos comensales se interesaron por sus respectivas vidas personales. Odkhuu, "estable y calmadito", apenas habló durante la velada y Aarón tuvo que hacerle mil preguntas para intentar conocerlo un poco más.

En la cena a Odkhuu le sirvieron vino, pero para el postre (elegido por Aarón) le sirvieron horchata, una idea que no le gustó al chef: "No sé si esta noche me quedo con el lavabo", bromeó. "Oye, todo va a salir por el mismo sitio", respondió el valenciano entre risas.

Pese a esa anécdota, la incomodidad fue tal que a Odkhuu la cita se le hizo cuesta arriba: "Pregunta demasiado, como un niño pequeño", aseguró.. En cambio, para Aarón, el mongol no incentivaba la conversación. Los comensales confirmaron su poco feeling en el momento de la decisión final: los dos se mostraron de acuerdo en no querer una segunda cita con el otro.