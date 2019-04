Isabel Pantoja se pone seria con la adicción a las drogas de Kiko Rivera: "Nos costó mucho" Ecoteuve.es 10:17 - 12/04/2019 0 Comentarios

La tonadillera contó cómo vivió el proceso de desintoxicación de su hijo

La visita de Isabel Pantoja a GH DÚO y su reencuentro con su hijo, Kiko Rivera, dio para tratar muchos asuntos, y no solo su fichaje por Supervivientes. La cantante habló de la adicción a las drogas de 'su 'pequeño del alma' y contó cómo vivió uno de los momentos más duros de su vida personal.

"Tu hijo ha pasado por un momento que ha sido noticia en toda España cuando ha hablado de su enfermedad, ¿cómo viviste esto como espectadora?", comenzó preguntado Jordi González a Isabel Pantoja.

Isabel Pantoja, sentada en el sofá de la mano de su hijo y con una mirada cabizbaja y reflexiva, se emocionó antes de hablar. "Yo...", dijo a medio camino intentando no alterarse emocionalmente. Kiko Rivera, con un apretón de manos y un "venga", le dio ánimos.

"Lo importante es que mi hijo está bien. Nos costó mucho, pero él ha sido igual de fuerte que yo. Dejé absolutamente todo para estar con él y con su mujer. No me separé de mi hijo ni un solo segundo. Gracias a Dios, a día de hoy está sano. Y se puede. Se puede. Es un ejemplo a seguir", aseguró Pantoja, enfatizando el "se puede" y mandando ánimos a todo por el que pasa por el mismo proceso.

La cantante afirmó que no esperaba que Kiko fuese a hablar de su adicción en GH DÚO y se "hartó de llorar" cuando lo hizo. "Me quedé en shock, pasé una noche horrible, pero al mismo tiempo me sentí tan orgullosa de él", comentó la tonadillera.

