Miki contesta las críticas de machismo de Anabel Alonso: "No me excuso, sólo lo aclaro"

La humorista se mostró enfadada por la falta de mujeres en el especial 'Miki y amigos'

Anabel Alonso y Miki han protagonizado un rifirrafe este jueves en las redes sociales a causa de la foto de familia de Miki y amigos, el concierto que grabó RTVE esta semana y en la que sólo había una mujer presente. Entrevista | Miki, optimista ante Eurovisión 2019: "Yo veo posible un 'Top 10' en Tel Aviv"

La cómica se hizo eco de la foto citándola en un tuit y escribiendo la frase "Con las mujeres no se lleva bien, parece". En la imagen en cuestión, entre los artistas que acompañaron a el representante de España en Eurovisión en su concierto (Alfred García, La Pegatina, Taburete...), sólo se encontraba una mujer: la cantante Sofía Ellar.

La respuesta de Miki no ha tardado en llegar: "Hola, @AnabelAlonso_of! Te respondo a ti y a otras personas que han ido comentando este hecho en redes. Uso una captura que en un tuit no me cabe", ha dicho el catalán, en tono conciliador y adjuntando una imagen con un texto, en la que da una explicación más extensa.

Miki: "No me excuso, sólo lo aclaro"

"Yo dije una serie de bandas, que entre ellas estaban Juddit Nedderman, Balkan Paradise Orchesta, Izaro, Sofía Ellar, Roba Estesa, Tremenda Jauría, La Raíz, Dub Inc, Cat Empire y... ¡Obviamente las bandas que vinieron", comenzaba explicando el ex concursante de OT 2018.

Así, Miki ha alegado que los artistas escogidos acudieron a la grabación por "temas de agenda y facilidades de logística". De esta forma, el cantante (que ha insistido en que no es una justificación, sino "una aclaración) ha dicho que "la gente que le conoce sabe que se lleva bien con mujeres y hombres" y ha hecho hincapié en que es necesario "seguir visibilizando el feminismo, y más en la música".

Finalmente, Miki le ha quitado hierro al asunto con una despedida cordial: "Un abrazo de parte de un fan tuyo (yo).

Con las mujeres no se lleva bien, al parecer. https://t.co/XatjkKwfE3 — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) 11 de abril de 2019