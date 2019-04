El comensal más patriota de 'First Dates' al que no le gusta viajar: "Soy español hasta la médula, pero no facha" Ecoteuve.es 19:20 - 11/04/2019 0 Comentarios

Peli se mostró poco receptivo a la hora de viajar fuera de España

Cita tensa en First dates, con dos comensales que parecen ser polos totalmente opuestos. Mientras que Carolina disfruta viajando para conocer otras culturas, a Peli no le convence del todo este 'hobbie'.

Carolina rompía el hielo: "¿Te gusta viajar?". "No me gusta salir de España. Es un país precioso y nunca lo vamos a conocer del todo. ¿Qué se me va a dar fuera, si no lo tiene España?", respondía tajante su cita.

Ante la reacción de la participante del programa de Carlos Sobera, Peli decidía justificarse: "¡Yo he estado en Cuba". Fuera de cámaras, Carolina daba su sincera opinión sobre su acompañante: "Me da la impresión de que no tiene una mente muy abierta. Lo he visto también muy crítico, muy poco receptivo a la manera de actuar en otros sitios".

Peli, en 'First Dates': "Soy español hasta la médula"

"Yo viajo para conocer otras culturas, otras sociedades, la manera de actuar de otra gente", decía Carolina, pero Peli no parecía nada convencido y dio un curioso argumento.

"Yo soy español hasta la médula" y aclaraba que "no es facha". "No estoy en contra de que la gente quiera ser independiente, pero a mí que me dejen en paz", concluía el comensal del 'dating' de Cuatro.