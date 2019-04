La condición que habría puesto Isabel Pantoja para ir a recibir a Kiko Rivera en la final de 'GH DÚO' Ecoteuve.es 11/04/2019 - 18:13 0 Comentarios

Kiko Hernández asegurá que la tonadillera irá solo si su "nene" gana el reality

Kiko Rivera y María Jesús Ruiz se juegan este jueves la victoria de la primera edición de GH DÚO. Sin embargo, el gran interrogante reside en si Isabel Pantoja arropará a su hijo en el plató, lo que significaría el regreso de la tonadillera a Telecinco, la primera después de firmar el contrato con Mediaset.

"Esto es información y no quiero que nadie ponga ni una coma porque me fuente es Dios", ha empezado diciendo el colaborador de Sálvame subido al pulpillo. "Isabel Pantoja va a venir o no va a vanir a Telecinco? Isabel Pantoja lleva mucho tiempo llamando a esta casa, a Telecinco, hablando con Zeppelin TV, la productora".

"Isabel Pantoja Ha puesto una condición para venir aquí y es saber si el nene va a ganar. Lógicamente Gran hermano, que lleva 20 años haciendo el programa, le ha dicho 'mire, Isabel, nosotros no le podemos dar esa información ni porque sea la madre, ni porque sea tonadillera, ni porque sea la gran Isabel Pantoja concursante de Supervivientes", ha seguido diciendo."Entonces ella ha dicho 'si yo no tengo esa información, yo no voy a Mediaset".

"Si no sabe los resultados finales no viene. Necesita la confirmación de que su nene va a ganar y eso es jugar con trampas, Isabel Pantoja. Uno se viene aquí y se arriesga. Muy mal. Mal empezamos con Mediaset", ha terminado muy enfadado.