Mateo, un 'macho muy español' en 'First Dates': "Si me quitas el fútbol y los toros no soy persona"

Este murciano confesó a su cita haber llorado con las muertes de Manolo Escobar y Antonio Molina

Mateo es la definición del macho ibérico. Este murciano de 27 años acudió a First Dates para encontrar a su media naranja y de paso ligar con Lidia Torrent en el restaurante: "Eres muy guapa y más en persona. Acostumbrada a verte en la tele..."

Mateo fue muy claro: "No me imagino mi vida sin un buen partido de fútbol y sin una buena corrida de toros.. o de rejoneo, que es toreo a caballo". Este murciano de 37 años al que sus amigos le llaman 'El tigre' también confesó ser amante de la "música antigua": "Manolo Escobar, Antonio Molina, Antonio Madrid, Junco, Chiquetete, La Húngara...".

Rosa, si su cita, quiso resolver su "intriga" sobre el apodo. "Me gustan los animales salvajes", dijo él. "Es un animal que está criado en libertad y aunque yo vivo con mis padres, prácticamente hago lo que quiero". A continuación, preguntas de rigor sobre las aficiones. "El cine, la literatura... Cosas sencillas", respondió ella a lo que él dijo: "Yo soy muy español. No me puede faltar el fútbol, una corrida de toros".

Viendo que no tenía mucha química con Rosa, Mateo volvió a hablar sobre sus prioridades. "Otra cosa que me encantan son los karaokes", dijo para después afirmar "haber llorado" con las muertes de Manolo Escobar y Antonio Molina.

Tampoco coincidieron en el fútbol, por supuesto. "Yo soy del Real Madrid", contó él a lo que ella espetó: "Yo soy culé". Para más inri, Rosa le explicó que era "antitabaco total", por lo que él la dejó sentenciada: "A mí me quitas el fútbol, los toros y el tabaco y no soy persona".