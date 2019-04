Pipi Estrada niega su participación en 'Sálvame Okupa': "No cambio a Pedrerol por nada, la lealtad es innegociable" Adrián Ruiz 16:59 - 11/04/2019 0 Comentarios

El periodista aclara a ECOTEUVE.ES los rumores de su entrada en la casa de Guadalix

Telecinco trabaja ya en la puesta a punto de Sálvame Okupa, un reality exprés que encerrará en la casa de GH DÚO a colaboradores actuales y viejos rostros del programa de corazón de Telecinco. Las puertas de Guadalix se abrirán para ellos este viernes 12 de abril (tras la final de Gran Hermano que coronará a Kiko Rivera o María Jesús Ruiz) y allí convivirán hasta el próximo domingo.

La cadena no ha confirmado aun oficialmente qué tertulianos participarán en este novedoso formato. Sin embargo, durante los últimos días el nombre de Pipi Estrada fue puesto sobre la mesa. El periodista publicó un misterioso tuit en el que hacía referencia a Sálvame Okupa y Josep Pedrerol le lanzó un misterioso mensaje en El Chiringuito que parecía dejar entrever su regreso a Telecinco.

Ante las expectativas generadas, ECOTEUVE.ES se ha puesto en contacto con Pipi Estrada, que ha desmentido con rotundidad su participación en el reality: "En estos momentos, no entra la posibilidad de que eso ocurra", empieza diciendo el televisivo, que afirma encontrarse "extremadamente feliz" en Atresmedia y en Movistar+.

Pipi asegura que ni siquiera ha recibido una oferta de Mediaset para ficharle como 'okupa': "A mí nadie me ha llamado. No sé si hay alguno allí que tenga huevos de llamarme. Pero si alguien tiene huevos, que me llame y ya le responderé yo sin problema", declara.

Entonces, ¿por qué motivo publicó aquel desconcertante tuit? Según él mismo reconoce, a una simple "travesura": "Todo fue a raíz de una conversación con un amigo que tengo en Mediaset, que me quedan pocos pero me queda alguno, en la que barajábamos de broma que yo fuera a Guadalix. Nos reíamos de la situación y del esperpento que esto va a originar. Y como me gusta provocar, puse el tuit. La vida sin riesgo no tiene aliciente", confiesa entre risas.

"No cambio a Pedrerol por nada"

Pipi asegura que "participar en Sálvame Okupa" o su simple regreso a Telecinco, "no es imposible" pero sí "es impensable". Además, asegura que jamás sería capaz de hacerle una jugada así a su jefe y amigo Pedrerol: "A Josep no lo cambio por nada, la lealtad en mi vida es un asunto innegociable. En la vida se pueden negociar muchas cosas, pero yo jamás negocio con la lealtad. Jamás", insiste antes de deshacerse en elogios con el presentador. "En estos momentos, Josep Pedrerol está en plena luna de miel profesionalmente", afirma.

Pero... ¿Tiene Pipi definitivamente cerradas las puertas de Mediaset? El periodista deja la situación en el aire: "Allí hay personas en determinados puestos que piensan de una forma y a lo mejor, en el futuro llegan otras que piensan de otra", declara.

Pipi desvela cómo es su relación con Terelu

Desde que saltara la noticia de su posible participación en Sálvame Okupa, fueron muchos los que fantasearon con su reencuentro con Terelu Campos ante las cámaras. Pipi sorprende al confesar cómo sería esta situación: "Con Terelu no tendría ningún problema. Hemos limado asperezas. Hay una conexión cariñosa, amable, respetuosa y educada", afirma convencido.

"Sería un reencuentro con el que más de uno se llevaría una grata sorpresa... o mala sorpresa. Depende de lo que me quieran o no me quieran. No sería un momento de tensión. Sería una situación muy cómoda y, sobre todo, muy pedagógica y didáctica a nivel social", sentencia con orgullo.