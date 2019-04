El tremendo susto por el que Pilar Rubio acabó en urgencias: "Me había intoxicado" Ecoteuve.es 11/04/2019 - 13:53 0 Comentarios

La colaboradora desveló en 'El hormiguero' la idea que pudo acabar con su vida

Vicente del Bosque fue el invitado de Pablo Motos este miércoles en El hormiguero. El exseleccionador nacional repasó su vida y reveló la charla que tuvo con Pedro Sánchez en La Moncloa y que dio pie a rumores sobre su inmersión en el mundo de la política. "Estuvimos charlando de temas de deportes y de lo que pensábamos cada uno de la situación actual", dijo.

Después de la entrevista, el salmantino se divirtió con los juegos propuestos por el programa de Antena 3. Entre ellos, escuchó los consejos de moda que le ofreció Pilar Rubio. La colaboradora, además, desveló a los espectadores cómo hacer "camisetas molonas".

Lea también: Las "pesadillas" de Pablo Motos tras el día en el que casi muere en El hormiguero

Sin embargo, Pilar contó que su truco estuvo a punto de jugarle una mala pasada. De hecho, acabó en urgencias. "Estaba un día en una habitación de un hotel, uno de estos que trabajas y luego te tiras ahí todo el rato sin hacer nada, y tenía un mechero, camisetas y dije 'si empiezo a quemar para darle un aspecto zombie que se lleva ahora con esos agujeros...', que lo ves en las tiendas y es carísimo", empezó a explicar mientras empezaba a 'tunear' la prenda.

"El caso es que yo me puse a hacer esto en el hotel y era uno de esos en los que no puedes abrir la ventana, cosa que no entiendo. Al rato de hacer esto empecé a sentirme mal, claro, me había intoxicado y la habitación estaba llena de humo. Tuve que ir al hospital y explicar lo que estaba haciendo. Me miraron como si fuera una loca", concluyó la colaboradora advirtiendo a la audiencia que lo hicieran "en la terraza, en casa no por favor".