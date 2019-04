La parodia de Los Morancos que vaticinó el fichaje de Isabel Pantoja por 'Supervivientes' Ecoteuve.es 10/04/2019 - 14:42 0 Comentarios

César y Jorge Cadaval protagonizaron un divertido sketch cuando Kiko Rivera participó en el reality

El fichaje de Isabel Pantoja por Supervivientes es la noticia televisiva del año. El director de Sálvame David Valldeperas interrumpió la emisión de Sálvame en los instantes finales para anunciar que la tonadillera se convertía en concursante oficial del reality después de llegar a un acuerdo con Mediaset.

Una noticia que muy pocos se hubieran atrevido a pensar hace tan solo unos meses, cuando Telecinco era la cadena rival de la dueña de Cantora. Sin embargo, si echamos la vista atrás en el tiempo, Los Morancos sí predijeron su llegada a Honduras.

Fue en un divertido sketch emitido en Canal Sur que parodiaron una hiopotética visita de la artista a 'Cayo Pluma', donde allí se encontraba participando su hijo Kiko Rivera, en la edición de 2011 cuando amenazó con abandonar por sus problemas de gota. La tonadillera emerge del agua gritando: "¡Kiko! ¡Tu madre está aquí!".

"Me he tirado en plancha nadando, desde el estrecho nadando. Me he encontrado con las ballenas blancas, la orca asesina, el tiburón blanco, el padre de Nemo, David Meca que pasaba y no sé a dónde iba ", explicaba a su "pequeño del alma" a quien le traía un "tupper" con filetes empanados y una lata de fabada.

Cabe recordar que, como ahora, Isabel Pantoja hizo también las paces con Telecinco. Primero entró por teléfono para apoyar a Rivera y, después, acudió al plató para recibirlo.