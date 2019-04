Màxim Huerta reaparece con Ana Rosa y anuncia a quién votará en las elecciones Ecoteuve.es 10/04/2019 - 13:01 | 13:49 - 10/04/19 0 Comentarios

"Voy a votar a Carmena, a Errejón y al PSOE en las generales", ha reconocido

"No me arrepiento de haberle dicho sí a Pedro Sánchez, volvería a decirle que sí ahora mismo"

El escritor ha relatado su calvario: "Llegué a pensar que me daba igual si me pasaba algo"

Màxim Huerta ha vuelto este miércoles a la que fue su casa durante una década. El escritor ha roto su silencio después de su dimisión como ministro de Cultura y Deporte con Ana Rosa Quintana. Él mismo ha reconocido los nervios por "hablar en directo en la tele y por ver a todos los compañeros". "Como ven, ha vuelto y no ha cambiado nada", ha apostillado la presentadora para después iniciar la entrevista por su libro Intimidad improvisada.

"Estoy ilusionado por mi trabajo, pero lo he pasado muy mal. Ha sido un tiempo muy duro (...) Se me miraba como que venia del infierno. Hay que hacer un buen análisis de cómo se nos mira a quienes hemos trabajado en televisión cuando hacemos otras funciones. Se me miró muy mal y yo estoy muy orgulloso de haber trabajando aquí", ha dicho el escritor criticando el tratamiento mediático que se hizo cuando Pedro Sánchez le nombró ministro.

Ha sido entonces cuando Ana Rosa ha recordado la gran labor periodística desempeñada con la muerte del Papa Juan Pablo II que tuvo tanto Màxim como Joaquín Prat: "Fue una cobertura espectacular. Son de esos trabajos que si yo fuera vosotros guardaría como algo para enseñar en las facultades". "Luego en el curriculum de eso se olvidaban también, ¿eh? Molaba más poner otras cosas", ha vuelto a lamentar Huerta.

El escritor ha afirmado que no se arrepiente de aceptar el cargo de ministro: "Volvería a decir que sí porque poder hacer algo que a mí me gusta me parecía ilusionante. Tenía un gran proyecto. No me arrepiento de haberle dicho sí a Pedro Sánchez".

Después, Máxim ha vuelto a recibir el apoyo de la que fuera su jefa: "El día que presentaste tu dimisión, tengo que confesar que lo pasé verdaderamente mal", ha empezado diciendo Ana Rosa. "Y ahora, una vez que ha pasado el tiempo, tengo que decir que fueron muy injustos contigo. No fue un fraude. Muchos ministros están en la misma situación y siguen de ministros y esto, para ti, ha debido de ser un poco fastidiado". "Sí", ha apostillado él.

Màxim Huerta: "Sientes que tu vida va a morir"

Emocionado, Màxim Huerta ha relatado la depresión que ha vivido durante estos meses tras su breve paso por la política. "Es que llegué a pensar 'me da igual que le pase algo al coche [estando él en su interior]". "Sientes que te están señalando, que jamás vas a vender nada, no te van a volver a ofrecer trabajo y que tu vida va a morir", ha dicho.

En ese sentido, ha recordado cómo pasó el día en el que presentó su dimisión: "La noche que dimití, apagué la tele y me quedé con mi madre (...) Fue una comunión madre e hijo. Lo recordaré como un de los mejores momentos de mi vida, por lo bonito que tiene estar con alguien que te mira". "Porque vuelve a ser niño y porque necesitas protección", ha asentido Ana Rosa.

Máxim Huerta desvela qué votará en las Elecciones

Antes de terminar la entrevista, Joaquín Prat le ha preguntado por su intención de voto y Màxim no ha tenido ningún problema en desvelarlo: "En la alcaldía de Madrid votaré a Manuela Carmena; a Errejón por la Comunidad de Madrid y en las generales, echaré la papeleta socialista".