La Sexta tira de hemeroteca para responder a Pablo Iglesias tras sus críticas a Ferreras

La cadena recuerda cómo recogió las informaciones falsas de Inda sobre Podemos

Pablo Iglesias y Antonio García Ferreras protagonizaron este martes un duro enfrentamiento en La Sexta. El presentador entrevistó al político en Al Rojo Vivo y este último terminó acusando al periodista de ser "uno de los mayores protectores de Eduardo Inda". El líder de Podemos se quejaba de que se le diera tanto espacio al periodista en la cadena a pesar de estar, presuntamente, relacionado con las cloacas del Estado.

Ferreras se defendió asegurando que a Inda le avalaban "la presunción de inocencia" (el caso está aun en manos de la justicia) y "su bagaje" como periodista tras sacar varias exclusivas sobre los numerosos casos de corrupción del Partido Popular. "Tengo grandes discrepancias con Inda y cuando ha ofrecido informaciones que yo consideraba que no eran importantes, o que no era nuestro criterio, no lo hemos dado", aseguró el presentador durante la discusión.

"Este es uno de los medios de comunicación que ha sido dique de contención de muchas de esas operaciones contra ustedes. Aquí no se abrió con el Informe PISA, no se abrieron los informativos con las Granadinas, lo calificamos de fake", argumentó el presentador. "Entonces me das la razón. Si sabes que son fakes news, ¿tiene sentido abrir ventanas mediáticas a quien las lanza?", replicó el líder de Podemos.

La Sexta tira de hemeroteca para apoyar a Ferreras

Tras el convulso enfrentamiento entre Ferreras e Iglesias, La Sexta emitió varias veces durante el día (en Más vale tarde y en las diferentes ediciones de sus informativos) una pieza con la que defendían el argumento que el presentador de Al Rojo Vivo planteó al político. "Vamos a ver ahora cómo ha contado esta casa, La Sexta, las informaciones a las que se refería Pablo Iglesias. Juzguen ustedes", aseguró Helena Resano antes de tirar de hemeroteca para defender su procedimiento periodístico con los documentos falsos contra Podemos.

La cadena recordaba cómo el martes 12 de enero de 2016, La Sexta Noticias abría su informativo con las novedades del Caso Nóos. Ese mismo día, salió la noticia sobre la ya desmentida financiación ilegal de la formación de Pablo Iglesias y la aparición del fabricado Informe PISA. La noticia se presentaba desde un comienzo con la versión de Pablo Iglesias negando las acusaciones vertidas sobre él. A partir de entonces, y durante varias semanas, La Sexta no vuelve a mencionar este caso, salvo para informar en más de una ocasión que la justicia daba la razón a Podemos.

Esta situación volvía a repetirse en mayo de 2018, cuando el periódico que dirige Eduardo Inda sacó a relucir el supuesto pago de Venezuela a Pablo Iglesias. Aquel día, La Sexta Noticias abrió con los resultados del CIS. La noticia sobre Podemos era relegada en la emisión, arrancando de nuevo con la respuesta de Iglesias.

Acto seguido, se mostró el documento sobre la supuesta transferencia con una intervención de Inda para otra vez dar voz a Iglesias en su probado testimonio de que el informe era falsificado. Un día después, La Sexta informó del comunicado emitido por la entidad bancaria que había ejecutado la supuesta transferencia al político. Con ello, la cadena volvía a desmentir a Inda y, desde entonces, no volvió a abordar este asunto en ninguno de sus espacios informativos.