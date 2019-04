La contundente crítica política de Valentin, de 'Los Lobos': "Las administraciones no ayudan mucho" Ecoteuve.es 10/04/2019 - 10:54 0 Comentarios

El concursante de '¡Boom!' cargó contra los servicios público en términos de medioambiente

Los Lobos, el equipo imbatible formado Erundino, Valentín, Manu y Alberto, sumaron este martes una nueva victoria en ¡Boom! al ganar a Los Vikingos, un grupo que hacía mención a su pasión por el Real Madrid. Por cierto, también celebraron el cumpleaños de Alberto.

Además de la racha triunfal en el concurso de Antena 3, Los Lobos también son un altavoz de los ciudadanos. En numerosas ocasiones, se han salido del guion del programa para hacer alguna reivindicación social. En este caso fue Valentín que, aprovechando que Juanra Bonet le preguntó por cómo colabora con el medioambiente, el alicantino hizo una contundente crítica política.

"Me gustaría reciclar mejor", dijo sincero a lo que repreguntó el presentador: "¿Y quién te lo impide?". "Pues las administraciones no ayudan mucho a los ciudadanos a reciclar, al menos, donde yo vivo", volvió a responder el concursante.

"El transporte público no es tan bueno como debería. Las líneas que se hicieron del tranvía no creo que estén bien diseñadas, deberían dar mejor servicio y más frecuencia. No pasan por donde deberían", siguió diciendo muy contundente Valentín.

"Me veo obligado muchas veces a coger el coche en Alicante porque es una ciudad que tiene pueblos alrededor y barrios que están lejos y no están muy bien conectados. Te obligan a coger el coche particular. Lo siento pero es lo que pienso".

A continuación, retomó el tema del reciclaje: "No está tan fácil ni tan cómodo. Vas a meter el cartón en el contenedor de cartón y de papel y siempre está lleno porque no lo recogen con suficiente frecuencia". "Nos quedamos así ahora, con esta bajona...", zanjó Bonet para retomar el juego.

